Lys din bolig op

SPONSORERET INDHOLD: At udsmykke sit hjem med belysning behøver ikke nødvendigvis kun være for boligens æstetiske udtryk.

Af SPONSORERET INDHOLD

At udsmykke sit hjem med belysning behøver ikke nødvendigvis kun være for boligens æstetiske udtryk. Det viser sig nemlig, at den rette belysning også er vigtig for vores psyke og derfor ikke kun er et middel til at opretholde boligens overordnede atmosfære. Der er nemlig masser af vigtige fordele i at sørge for, at forskellige lamper pryder både værelse, stue og andre rum i vores bolig. Heldigvis har vi herhjemme i Danmark et væld af forskellige designere, der kan være med til at sætte prikken over i’et på dit hjem med æstetiske og gode lamper. Læs med her for at lære om de fem grunde til, hvorfor belysning er vigtigt for os mennesker.

Evolutionen kræver lys

Jordkloden har altid været under stor påvirkning af lyset fra solen. Som resultat har vi mennesker derfor evolutionsmæssigt altid været tæt forbundet med lys. Daglig udstilling for mennesker i lys er en essentiel faktor for vores overordnede velvære og kan være med til at holde os sunde og raske. Det er tilmed bevist, at vores produktivitet øges og vores følelse af sikkerhed bedres gennem lys.

Lys påvirker humøret

Alt efter hvor man befinder sig på kloden, vil mængden af lys være forskellig. I Danmark er vi eksempelvis om vinteren udsat for ganske få timer på døgnet med lys. Dette kan være problematisk, da det kan give anledning til depression og negative påvirkninger på vores helbred. Derfor er det vigtigt, at vi sørger for at vores bolig er forsynet med belysning til de dunkle vintertider.

Lys skaber fleksibilitet

Tilværelsen nu om dage giver ofte anledning til skemaer, der kan gå ud over de belyste dagstimer. Derfor er det vigtigt, at vi altid kan ty til belysning, når behovet skulle opstå og ikke som i gamle dage er afhængige af sollyset. Før i tiden betød det også, at vi var begrænsede i mange af de ting, vi foretog os. I dag kan vi dog i langt højere grad selv tilrettelægge og bestemme, hvordan vi bruger vores dage og på hvilke tidspunkter, vi beskæftiger os. Dette er derfor også med til at gøre os mere innovative og fleksible.

Lys skaber atmosfære

Med belysning kan du være med til at bestemme, hvilken atmosfære et givent rum skal udtrykke. Lyse rum bliver ofte opfattet og associeret med mere kliniske forhold, mens en varmere belysning kan bidrage til en hyggeligere stemning. Derfor kan du altså bruge dit hjems belysning til at skabe en bestemt stemning i forskellige rum. Det rette valg af lamper kan altså være med til at forstærke udtrykket i soveværelset, når du skal sove eller sørge for den hjemlige stemning i stuen, hvor det meste hygge og samvær foregår.

Lys påvirker vores følelser

Belysning er ikke kun en praktisk løsning, så vi kan se i mørke, blive mere fleksible og produktive. Det er også bevist, at lys kan være med til at forme vores negative og positive følelser. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvilken type belysning, der passer til netop dig og dit hjem, så du kan sørge for at få et optimalt udbytte af det.