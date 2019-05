Mere debat i Danske Bank

GLOSTRUP. Onsdag i næste uge skal danskerne til stemmeurnerne. Derfor inviterer Danske Bank i Glostrup nu til debat med flere kandidater. Det foregår tirsdag den 28. maj i Danske Banks afdeling på Hovedvejen i Glostrup fra klokken 17.00 til 18.30

Af Jesper Ernst Henriksen

Folketingsvalget er lige om hjørnet. Tirsdag den 28. maj kan du komme tættere på flere af kandidaterne fra de opstillede partier og høre mere om deres holdninger og visioner. Op mod ti kandidater stiller op til debat i Danske Banks lokaler på Hovedvejen 109. Mødet er åbent for alle, og Danske Banks filialdirektør i Danske Bank i Glostrup, Per Fæster Jørgensen, glæder sig og håber, at mange har lyst til at deltage.

– Det er vigtigt med en bred debat forud for afstemninger, der på mange måder påvirker vores hverdag. Som bank vil vi gerne støtte op om demokratiet og debatten i lokalsamfundet, og her er valgkampe en naturlig og god anledning, siger Per Fæster Jørgensen.

Han understreger samtidig, at Danske Bank ikke støtter nogen politiske partier, men gerne engagerer sig i valget for eksempel ved at arrangere og lægge lokaler til et eller flere åbne vælgermøder som dette i bankens filialer. I 2017 gennemførte Danske Bank blandt andet 20 kommunalvalgdebatter rundt om i landet, som gav god respons.

Tilmeld dig debatten

Debatten i Danske Bank er åben for alle, men tilmelding er nødvendigt, da der er et begrænset antal pladser. Du kan tilmelde dig og læse mere på www.danskebank.dk/debat. Under mødet sørger Danske Bank for sandwich, øl og vand.

FAKTA

I panelet

Kasper Sand Kjær (S)

Abbas Razvi (R)

Steffen Mølgaard (C)

Lone Madsen (NB)

Serdal Benli (SF)

Kim Valentin (V)

Peter Hjorth (KRP)

Morten Kristoffer Hansen (LA)

Kenneth Kristensen Berth (DF)