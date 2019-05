Minister diskuterede demokrati på gymnasium

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) til valgdebat på Brøndby Gymnasium. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) var fredag på besøg på Brøndby Gymnasium, hvor der blev diskuteret klima, velfærd og demokratiske frihedsrettigheder

Af Robert Hendel

Hvornår er man dansk, og er racismeparagraffen et brud på ytringsfriheden?

Det var to af de spørgsmål, som et panel bestående af syv folketingskanditater var inviteret til at diskutere på Brøndby Gymnasium.

Blandt paneldeltagerne var erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), der sammen med de øvrige paneldeltagere fik lov til at tage stilling til en masse spørgsmål fra eleverne inden for tre overordnede emner, klima, velfærd og demokratisk frihedsrettigheder.

De fleste i panelet var enige om, at der skal gøres noget ved klimaet.

– Når vi laver målsætninger, der har et længere sigte, er det, fordi omstilling tager tid, og vi skal have alle med i denne her omstilling, sagde Karen Ellemann (V).

Anders Stjernholm (Alt) ville afsætte 80 milliarder kroner til grøn omstilling, og Kenneth Kristensen Berth (DF) opfordrede til at købe dansk i klimaets tjeneste.

– Det er jo grotesk vanvittigt at købe vand, der er transporteret fra Fiji til Danmark. Der kan man tale om CO2-svineri, lød det blandt andet fra kandidaten fra DF.

Fra Serdal Benli (SF) og Ibrahim Benli (EL) lød der en opfordring til at få en bindende klimalov på plads.

Dagens mest debatterede emne var demokrati og ytringsfrihed. Her var der blandt andet uenighed om racismeparagraffens eksistensberettigelse.

– Jeg synes ikke, at man skal gå og sige alt muligt om alle mulige mennesker, men det er et problem, at vi i Danmark har et krænkelsesparagraf, lød det fra Kenneth Kristensen Berth.

Han mødte opbakning fra Henrik W. Søndergaard, der stiller op til folketingsvalget for Stram Kurs, og Anders Stjernholm, der omtalte sig selv som ytringsfrihedsfundamentalist. De øvrige i panelet udtrykte tilfredshed med racismeparagraffen.

– Jeg har ingen intention om at afskaffe den, men jeg har til gengæld ambitioner om at vi diskuterer, hvordan vi håndterer vores ytringsfrihed, lød det fra Karen Ellemann, der fik opbaknig fra SF’s Serdal Benli og Enhedslistens Ibrahim Benli i, at ytringsfriheden er en ret, og ikke en pligt.

Rasmus Jarlov opfordrede til en konstant dialog om, hvad der er i orden at sige, og hvad der ikke er.

– Hvis man kaster med koranen eller kalder koranen den store luderbog i ytringsfrihedens navn, er man ikke en helt. Så er man en idiot, og det skal vi hele tiden fortælle de mennesker. Personligt har jeg svært ved at forstå formålet med at tale til folk på den måde, lød det kontant fra Rasmus Jarlov.

Den danske erhvervsminister var glad for invitationen, og han synes, at debatten forløb i en god tone.

– Jeg går meget op i at møde folk personligt. I mine øjne er det den måde, man får det mest ærlige og realistiske billede af politikere frem for at man kun ser korte klip i tv.

Også Karen Ellemann havde ros til overs for arrangementet og elevernes spørgelyst.

– Jeg kunne tydeligt mærke, at det er en engageret gruppe af unge elever på Brøndby Gymnasium, som sætter sig ind i samfundsforholdene, og som har noget, de gerne vil have opklaret, og de tager demokratiet alvorligt.