Mødte vælgerne én til én

Lørdag mødte vælgere og politikere hinanden i Glostrup Shoppingcenter. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Lørdag kunne shoppere i Glostrup Shoppingcenter blive lidt klogere på, hvem de skulle stemme på. Her stod de fleste partier nemlig klar til at overbevise vælgerne i Glostrup Shoppingcenter

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag omkring middag kunne shoppere i Glostrup Shoppingcenter både få et godt tilbud fra butikkerne og fra folketingskandidaterne med hjem. Midt i centeret stod de fleste partier, der stiller op til Folketingsvalget, nemlig klar til at tage imod vælgerne.

Flere af dem havde aktiviteter. For eksempel kunne man ved Socialdemokratiet stemme på skattelettelser eller mere velfærd. De fleste der kom forbi den bod stemte, måske ikke overaskende på velfærd.

Ved Det Konservative Folkeparti kunne man forsøge at få skatten tilbage, skatten var selvfølgelig en piratskat af chokoladeguldmønter.

– Det er dejligt, at centeret har inviteret os indenfor. Jeg har fået nogle gode samtaler med vælgerne. Det her er jo et sted, hvor der er mange, der kommer forbi. Vi har talt om, hvad der gør Glostrup til et godt sted at bo, siger Steffen Mølgaard (K).

Henrik Lund fra SF havde ikke haft lange samtaler med folk.

– Vi får mulighed for at vise ansigtet, jeg kan mærke, at der er flere, der genkender mig fra valgplakaterne, siger han. Der var også mulighed for at møde en kandidat til parlamentsvalget. Det var Nadeem Farooq (R), der var forbi.

– Jeg kan mærke en afmætning, en del har brevstemt og mange har allerede taget stilling, sagde han.

Der var dog stadig en del, der gerne ville tale europapolitik.

– Klima har været det helt store emne. Flygtninge, hvordan vil vi lave et asylsystem, der virker og så hvordan vi vil sikre europæiske arbejdspladser, siger han.