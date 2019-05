Ny Netto indviet

Emra Dursun fortsætter som butikschef i Netto. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. På grunden, hvor Computer City tidligere lå, er Netto fra Østbrovej nu flyttet ind med et nyt koncept

Af Jesper Ernst Henriksen

Fredag morgen kunne butikschef Emra Dursun og alle de andre ansatte slå dørene op til en helt nyt Netto i Glostrup.

Det er den Netto, der tidligere lå på Østbrovej, der er flyttet til nye lokaler på hjørnet af Hovedvejen og Tavleholmsvej. Butikschefen er selvfølgelig glad for den nye butik.

– Der er masser af plads, så man ikke føler sig klemt i gangene. Især hvis man har børn med ude at handle, kan det være rart med noget ekstra plads. Det er vores nye Netto 3.0 koncept, hvor det bliver nemmere at navigere gennem indkøbene, så både kunderne og personalet får en nemmere hverdag, siger han. Det er alt lige fra indretning, udsmykningen, musikken i højttalerne, varerne til medarbejdernes tøj, der har fået en opdatering.

– Vi vil gerne skabe fremtidens discountbutik med afsæt i en mere rolig butik, der er kendetegnet ved et stærkt sortiment af kvalitetsvarer til discountpriser og stor friskhed. Vi vil i endnu højere grad indrette butikken efter kundernes efterspørgsel, som går mod markante frugt- og grønt-afdelinger, convenience og en enkel og nem navigering i butikken. Det skal være behageligt at handle her, og på tværs af hele butikken vil man møde en styrket oplevelse, som vi håber, at kunderne vil tage rigtig godt imod, siger Emra Dursun.

På åbningsdagen var der rigtigt mange kunder gennem den næsten 1.000 kvadratmeter store butik.

– Det går rigtig godt, det er dejligt, når der er mange glade kunder i butikken, siger Emra Dursun.