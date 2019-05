Nyt parkour og crossfitanlæg til sommer

Dan Kornbek Christiansen og John Engelhardt tog første spadestik til parkour-anlægget. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Lige foran Glostrup Hallen kommer der om godt en måned til at ligge et helt nyt par­kour og crossfitanlæg, som skal aktivere de Glostrup-borgere, der ikke er med i en traditionel idrætsklub

Af Jesper Ernst Henriksen

Foran Glostrup Hallen lå ind til for nylig et stort, tomt, flisebelagt område. Det blev ikke rigtig brugt til noget, men det bliver formentlig anderledes denne sommer. For allerede om godt en måned, vil et nyt parkour og crossfit område stå klar. Parkour er en ny motionsform, der udnytter byens inventar til akrobatiske øvelser. Crossfit er en ny form for styrketræning, hvor man bruger sin egen krop som udgangspunkt for træningen.

Borgmester John Engelhardt og formand for Kultur- og Fritidsvalget, Dan Kornbek Christiansen, tog i sidste uge de første spadestik til det nye område.

– Når anlægget står færdigt, vil Idrætsparken have fået en ny profil og et nyt look med en flot forplads, der indbyder til leg og bevægelse. Det er dejligt, når vi med relativt få midler kan skabe nogle rammer, der tilbyder byens unge et sted at opholde sig i deres fritid. Det gælder naturligvis også dem, hvor dåbsattesten siger gammel, men krop og sjæl siger ung, sagde borgmesteren.

Han håber særligt, at området vil blive brugt af dem, der af den ene eller anden grund ikke er medlem af en organiseret idrætsklub.

– Som kommune har vi sjældent fokus på de selvorganiserede idrætsudøvere. Alle dem, der ikke er medlem af en klub. Og så alligevel – denne facilitet er faktisk endnu en perle i rækken af faciliteter, der skal komme alle til gode. Vi har jo også fået træningspavillonerne i Solvangsparken, boulder/klatrevæggen, skater-ramperne og multibanen i Hvissinge. Jeg håber, at alle disse muligheder er et spændende og attraktivt alternativ til mobilen, iPad’en og computeren for vores børn og unge, sagde han.

Er man ikke helt med på, hvad de nye motionsformer går ud på og hvordan redskaberne skal bruges, bliver der mulighed for at lære det i løbet af sommeren.

– Om cirka 4 til 5 uger står der en flot anlæg, hvor man både kan klatre rundt og lave parkour, og hvor det også er muligt at dyrke tidens populære styrketræningsform crossfit. Det glæder mig at vide, at der allerede er mange planer med anlægget. Hen over sommeren vil blandt andet Atletikklubben og Idrætsanlæggets personale sørger for, at kommunens børn og unge kan blive vejledt og guidet i at balancere rundt og være aktive, sagde Dan Kornbek Christiansen.