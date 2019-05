Panik inden bryllup: Vielsesringene lå i lukket bank

Det var i Nordea på Hovedvejen i Glostrup, at et brudepar havde glemt vielsesringe og pas. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Et ungt par fra Brøndby sender en stor tak til deres bank, efter at de havde glemt vielsesringene i deres bankboks. Banken reddede deres bryllup, siger manden

Af Robert Hendel

Der var stor desperation at spore hos et ungt par fra Brøndby, der stod over for at blive gift.

Fredag aften inden brylluppet kom parret i tanke om, at deres vielsesringe og pas lå i deres bankboks i Nordea på Hovedvejen i Glostrup. Banken var lukket, og personalet var gået på weekend. Det fortvivlede par tøvede dog ikke med at ringe til banken og forklare dem den yderst prekære situation, de nu stod i.

– Jeg tror, at min kone snakkede med dem i en halv time, hvorefter de sagde, at de ville ringe tilbage. De skulle dog lige snakke med filialdirektøren først, fortæller manden.

Filialdirektør Mikke Nygaard var ikke sen til at vende tilbage. Der var slet ingen tvivl om, at banken skulle forsøge at hjælpe parret.

– Jeg så mig selv i situationen – bare det at skulle fortælle sin kommende kone, at man har glemt ringene i banken. For mig var der slet ingen tvivl om, at vi skulle gøre alt, hvad vi kunne for at hjælpe dem, forklarer filialdirektøren, der herefter gik i gang med at undersøge, om det overhovedet kunne lade sig gøre at tilgå bankboksene i weekenden.

– Der er en række sikkerhedsmæssige spørgsmål, som jeg lige skulle have afklaret. Derudover skulle jeg have fat i de to medarbejdere, som har nøglerne til boksene. De var dog klar til at hjælpe, da jeg kontaktede dem, fortæller Mikkel Nygaard, der aldrig har oplevet en lignende situation før.

Naturligt at hjælpe

Dagen efter stod filialdirektøren klar klokken 10 sammen med de to medarbejdere, der har nøglerne til bankboksene, klar til at åbne banken, så det unge par kunne hente deres ringe og pas. Dermed var vielse og bryllupsrejsen reddet for det unge par.

– Da vi ankom, stod der to mænd og en sød dame. Min første reaktion var bare tusind tak. Det var en stor hjælp. Jeg troede aldrig, vi kunne få dem tilbage, men folkene fra banken var helt vildt søde og forstående, siger manden, der havde frygtet at skulle tage til sit eget bryllup uden hans og brudens vielsesringe.

– Jeg kan ikke forestille mig et bryllup uden vielsesringe. Så mangler noget, ikke? Så vi havde det meget dårligt med det, tilføjer han.

For filialdirektøren var det naturligt at træde til i den for ham meget uvirkelige situation.

– Vi har ikke nogen procedure for sådan en situation, men det faldt mig bare naturligt at hjælpe parret. Hvis jeg og mine kollegaer kan bruge en halv time af vores lørdag på at redde deres bryllup, gør jeg det med glæde, siger Mikkel Nygaard.