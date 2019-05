Pia på pub: Pilsnere og politisk snak

Pia Kjærsgaard skænkede øl til masser af gæster på Blondies i torsdags. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Torsdag eftermiddag var der helt fyldt på Blondies Pub. Her stod Pia Kjærsgaard nemlig bag baren

Af Jesper Ernst Henriksen

– Og du skulle bare have en almindelig Tuborg? Var der en herovre, der skulle have en cola?, Pia Kjærsgaard havde ret godt styr på at være bartender, da hun torsdag eftermiddag stod bag baren på en fyldt Blondies Pub.

– Jeg synes, det er super hyggeligt , jeg føler mig meget velkommen. Jeg var her lige før jul også. Jeg kan høre, de har glædet sig til, at jeg kommer. Der er en fantastisk stemning. Alle er glade. Det er folk, der er dejligt nede på jorden, som det er nemt at gå rundt at snakke med og lukke en øl op til, siger hun.

Mellem øllene og sandwichene var der også plads til lidt politisk debat.

– Jeg får stillet nogle politiske spørgsmål. Der er flere der har spurgt, er du ikke bare formand for Folketinget, skal du vælges? Der er mange, der tror, man bare fortsætter, sagde hun.

Hun slog derfor på glasset og fortalte, at hun altså skal genvælges helt som alle de andre folketingsmedlemmer og derfor fører valgkamp helt som de andre.

Det er et flertal af de nyvalgte folketingsmedlemmer, der vælger Folketingets formand.