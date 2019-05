Pift festen op med konfetti

SPONSORERET INDHOLD: Til enhver festlig lejlighed hører sig også masser af pynt og konfetti. Med pynt kan du nemlig få skabt lige præcis den stemning, der passer til din fest.

Hvad end du skal arrangere fest med vennerne en lørdag aften, fødselsdag for familien eller noget helt tredje, vil festartikler altid give et sidste strejf af festlighed. Mulighederne for pynt er mange, men billigt konfetti er altid en sikker vinder. Klik dig ind forbi billig-billy.dk for at finde mere inspiration og pynt til din kommende fest. Du kan også læse med for at finde kreative idéer til, hvordan konfetti kan fuldende din fest.

Konfettiballoner

Balloner er en gammel klassiker, når der er tale om festartikler. Det betyder derfor også, at det kan føles banalt at finde ballonerne frem – igen. I stedet for at køre den typiske stil, kan du forny brugen af ballonerne og gøre indtryk på dine gæster. Med konfetti og lidt lim kan du pynte ballonerne og dyppe dem i konfettien. Du kan også inden oppustningen fylde gennemsigtige balloner med konfetti, så de bliver ekstra festlige at se på. Vær dog forsigtig, når de skal pustes op og brug gerne en ballonpumpe for at undgå uheld.

Festlig væg

Konfetti behøver ikke kun ligge på bordene til festen. Hvis du er klar til at give dit hjem en lille makeover inden festen går løs, kan du lave konfettimønstre på væggene i det rum, hvor festen bliver afholdt.

Ved at finde konfetti i passende farver, kan du skabe mønstre og udtryk, der vil give rummet en ekstra dimension og skabe en flot og indbydende atmosfære for gæsterne. Foruden atmosfæren kan væggen også bruges som fotovæg, så I kan tage en masse sjove billeder og forevige festen.

De små detaljer

Til mange fester vil du som vært opleve, at tanken om engangsbestik er en meget fristende løsning, så du slipper for en uendelig opvask. Problemet for mange med engangsbestik er bare, at det kan være en smule kedeligt og ikke se pænt ud. For værten med øje for detaljer er dette derfor ikke særligt attraktivt. Men du kan altså sagtens gøre brug af engangsbestikket.

For at undgå det kedelige udtryk kan du sørge for, at gæsternes bestik bliver udsmykket med konfetti. Det kan du eksempelvis gøre ved at købe engangsbestik i træ og sætte små konfettidetaljer på, så de kommer til at se mere indbydende ud. Så bliver det helt sikkert meget sjovere at sætte sig til bords og nyde maden.

Bordkort med et twist

Hvem siger, at bordkort kun hører til de største begivenheder? Du kan give din fest et mere personligt udtryk ved at designe dine gæsters bordkort, så det bliver sjovere at sætte sig til bords. Hvad end det er en større eller mindre lejlighed, vil bordkortene give gæsterne noget at snakke om og more sig over.

Konfettien kan hjælpe med at give dig masser af muligheder for at eksperimentere og finde på design, der passer perfekt til den pågældende gæst. Du vil som vært også opleve, at dine gæster sætter pris på kreativiteten og husker festen.