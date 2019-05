Pioner-projekt skal mindske kødannelser

Der er kommet mere fart på bilerne på Vallensbæk Torvevej i maj. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. På Vallensbæk Torvevej bliver der lige nu testet et projekt, der skal justere lyskrydsenes grønt-tider, efter hvilken retning, der kommer flest biler fra. Det sker med brug af gps-data og dermed helt uden brug af fysisk trafikmåling

Af Jesper Ernst Henriksen

Big data er længe blevet udråbt som løsningen på mange af fremtidens udfordringer. Region Hovedstaden, 18 hovedstadskommuner og partnerorganisationen Gate 21 er gået sammen om at afprøve en af disse løsninger: Styring af trafiklys og trafikafvikling udelukkende ved hjælp af data.

Vallensbæk er med i projektet, og i krydset ved Vallensbæk Torvevej og Nordmarksvænge / Park Allé testes derfor i løbet af maj, om man kan mindske trængslen i myldretiden ved hjælp af data.

Lise Søderberg, seniorprojektleder på Den Regionale Datahub, fortæller:

– Systemet, som skal testes på Vallensbæk Torvevej, er helt unikt, fordi det slet ikke anvender fysiske målere. I stedet anvendes udelukkende GPS-data fra biler. Bliver testen en succes, kan det potentielt spare kommunerne for store udgifter til anskaffelse og efterfølgende vedligehold af trafiktællere og lignende udstyr – og dermed være med til at gøre intelligent trafikstyring lettere tilgængeligt for de mindre omegnskommuner.

GPS data bliver sendt fra biler og mobiltelefoner via mobilnettet, ligesom vi kender det i dag, hvor for eksempel Google Maps kan vise køer forude.

– De data der kommer via gps, er fuldstændig anonymiseret. Vi ved ikke hvilken bil, dataene er fra. Det vi får at vide er, at der en bil på den geoposition og med hvilken fart den kører, siger Kristine Klæbel, leder af Center for Teknik i Vallensbæk Kommune.

Lyssignalerne bliver styret på baggrund af data om trafikken på Vallensbæk Torvevej. Det kan for eksempel betyde, at tiden, der er grønt i den ene retning, bliver forlænget.

Ved at regulere lyssignalet kan man udnytte vejenes kapacitet mere optimalt til glæde for både områdets beboere og den gennemkørende trafik mellem Roskildevej og Holbækmotorvejen.

Borgmester i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen, ser spændende muligheder i et system, der potentielt set kan afvikle trafikken i fremtiden uden at investere i dyrt udstyr ude i byrummet:

– Jeg er glad for, at Vallensbæk Kommune i samarbejde med Gate 21 udnytter den nyeste teknologi til at skabe bedre flow i trafikken, så det kan gøre en positiv forskel i vores borgeres hverdag.

En del af projektet er også en digital tavle, der viser, hvor lang tid det tager at køre fra motorvejen til Roskildevej.

– Det handler om at forventningsafstemme med bilisterne. Hvis vi ved, hvad vi kan forvente, så er vi også mere tolerante, som vi gerne skal være i trafikken. Ligesom hvis vi på forhånd har fået at vide, at naboerne holder fest, siger Kristine Klæbel.