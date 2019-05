Prisregn over produktionsskole

Dette billede af Mikkel Støvring fra Produktionshøjskolen i Brøndby fik prisen for bedste idé i foto-kategorien. Foto: Mikkel Støvring

BRØNDBY. Priserne væltede ned over Produktionshøjskolen i Brøndby ved den 12. udgave af Zoom Festival, som fandt sted i Kulturhuset Kilden

Af Robert Hendel

Eleverne fra Produktionshøjskolen i Brøndby var stærkt repræsenteret på scenen, da priserne ved årets Zoom Festival blev delt ud. Festivalen er en konkurrence for elever på de af landets produktionsskoler, der har undervisningsværksteder inden for film, tv og fotografi.

I år deltog 125 elever fra seks forskellige produktionsskoler, og de blev vidner til, at værterne fra Brøndby løb med tre ud af fem priser i film-kategorien og halvdelen af priserne indenfor still-foto. Derudover tog skolen en såkaldt zoompris med hjem i hver af de to hovedkategorier.

– Det er prikken over i’et at se de unge fra Produktionshøjskolen i Brøndby stå oppe på scenen. Jeg ville være et skarn, hvis jeg sagde, at det ikke betyder noget at vinde, lød det fra en stolt Kim Helsted, som er forstander på Produktionshøjskolen i Brøndby.

Skoleforstanderen understreger dog, at det vigtigste ved konkurrencen er selve læringsprocessen. Ifølge Kim Helsted er det en enestående mulighed for eleverne til at vise, at de kan fokusere og arbejde indenfor et bestemt emne med en fast tidsramme og professionelle dommere til at bedømme arbejdet til sidst.

Det er tolvte gang, Zoom Festivalen finder sted, og 11. gang den afholdes i Brøndby. Undtagelsen var i 2017, da Aarhus var europæisk kulturhovedstad.

Konkurrencens formål er dels at gøre opmærksom på de kreative miljøer på produktionsskolerne og dels at fremme samarbejdet og fællesskabet mellem de forskellige produktionsskoler.

De skoler, der deltager, arrangerer i fællesskab festivalen. I de første år var der kun to skoler med, Medieskolen i Lyngby og Produktionshøjskolen i Brøndby. Gradvist kom flere skoler med, og i 2016 deltog hele 13 skoler fra hele landet i prisfesten i Brøndby.

– Vi har været oppe på rigtig mange deltagere, faktisk langt flere end vi kunne være herinde (i Kulturhuset Kilden, red.), forklarer Kim Helsted.

Stort skulderklap

Produktionsskolernes målgruppe er unge mellem 16 og 25 år som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Rammerne er radikalt anderledes end det traditionelle skolemiljø.

– De elever, der går her på skolen, er unge, som ikke går den traditionelle vej gennem uddannelsessystemet. Mange af dem har og har haft store udfordringer, og de fleste lærer bedst ved en praktisk tilgang, forklarer Kim Helsted.

Ifølge forstanderen fra Produktionshøjskolen i Brøndby er konkurrencen med til at modne eleverne.

-I det øjeblik, de unge står deroppe og modtager dommernes votering og deres begrundelse, vokser de. Det er et øjeblik, de aldrig glemmer, og det er nok den allerstørste fornøjelse for os, siger han.

At eleverne sætter pris på anerkendelsen, bekræfter Heidi Pedersen på 18 år, som løb med en zoom-pris for et foto, hvor der med dommernes ord er arbejdet med fotografiets grundelement, lyset.

– Jeg havde ikke troet, at jeg havde vundet, men da de så råbte mit navn til sidst, blev jeg lidt glad, lyder det fra prismodtageren.

Også Mohammad Bilal Ilyas på 19 år ser det som et skulderklap, at dommerne har bemærket det hårde arbejde, der ligger bag. Han vandt sammen med sin gruppe en zoompris i filmkategorien.

– Vi har arbejdet fra otte om morgenen til sent om aftenen, og så er det fedt at få at vide af dommerne, at vi har gjort det rigtigt, forklarer en overvældet Mohammad Bilal Ilyas, der sammen med sine tre skolekammerater i gruppen fik prisen for et eksperimenterende og stramt koncept.

– Den gode idé er gennemført, og vi oplever særligt et teknisk overskud i den smooth kamerapanorering, lød det blandt andet fra dommerne i konkurrencen.

Overraskede vindere

Prisen for bedste film gik for syvende gang til en gruppe elever fra Produktionshøjskolen i Brøndby. Om filmen sagde dommerne, at den var både sjov, rørende og gennemtænkt.

Selvom filmen også var nomineret til prisen for bedste lyd, kom det bag på vinderne, at de var nomineret til prisen for bedste film.

– Det var lidt surrealistisk, fordi vores gruppe helt havde glemt den kategori, og det var den kategori, der var til sidst. Så vi tænkte, at vi ikke havde vundet noget, fortæller 17-årige Lia Maj Andersen om reaktionen på at have modtaget dommernes prisen for årets bedste film.

– Vi tænkte godt, at der var nogle ting, vi kunne have vundet, men ikke bedste film. Den pris havde vi overhovedet ikke tænkt på, tilføjer hun.

For Kerstin Linnéa Nilsson på 16 år kom det også som en overraskelse, da hun sammen med sin makker blev kaldt op til scenen for at modtage prisen for bedste redigering i foto-kategorien.

– Det var rigtig mærkeligt, for vi havde ikke regnet med at blive nomineret overhovedet, og da vi så de nominerede, troede vi ikke på, at vi ville vinde, men det gjorde vi så, fortæller Kerstin Linnéa Nilsson, der af dommerne blandt andet fik at vide, at redigeringen var gennemtænkt og intet var overladt til tilfældighederne.

De mange priser gør forstander Kim Helsted stolt.

– Vi har alle sammen brug for succesoplevelser og anerkendelse, især denne målgruppe, for dem har de måske ikke fået mange af tidligere, siger han.

Det var Kim Helsted, der i sin tid fik idéen til Zoom-festivalen. Han understreger dog, at den ikke var blevet til noget uden koordinator Henrik Ledet, der er underviser på film-linjen på Produktionshøjskolen i Brøndby.

Fremtiden for festivalen er dog uvis, idet produktionsskolerne efter sommerferien overgår til den nye Forberende Grunduddannelse, FGU. Selv håber arrangørerne fra Brøndby, at det ikke er sidste gang, Kulturhuset Kilden har lagt rød løber og scenegulv til den populære festival.