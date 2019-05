Show, sprøjt og store biler

Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Lørdag var der åben brandstation i Glostrup, hvor børn og voksne fik indblik i brandvæsnets arbejde

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag formiddag var der gang i den foran brandstationen i Glostrup. Her havde Hovedstadens Beredskab nemlig åben brandstation.

Nogle gange kan det være lidt af en forhindringsbane at komme ud af en brændende bygning, som man jo skal, hvis man opholder sig der, og det kan være samme forhindringsbane for brandvæsnet at komme ind igen. Derfor kunne man prøve at komme gennem en forhindringsbane. Der var også mulighed for at prøve at slukke en brand med vandslange og lære førstehjælp. Man kunne også få sminket sår og få lov at sidde på en båre på vej ind i en ambulance, så man kunne sende et skrækindjagende billede til venner og familie.

Som altidvar det også meget populært at klatre på brandbilerne.