Slut på en skidt sæson

SPORT. Store bededag tabte Brøndby IF pokalfinalen til FC Midtjylland efter straffesparkskonkurrence

Af Jesper Ernst Henriksen

Denne sæson har været en noget trist affære for Brøndby IF’s bedste herrehold. Efter et elendigt efterår blev cheftræner Alexander Zorniger fyret i starten af foråret. Meget bedre er det ikke gået, efter at klublegenden Martin Retov har taget over. Det lykkedes dog Brøndby at spille sig i pokalfinalen for tredje år i træk. En sejr her kunne i nogen grad råde bod på den halvdårlige sæson.

Optakten til kampen var, som de seneste to år. Der var stor rift om billetterne til Brøndbys afsnit. Og som andre år mødtes Brøndbys fans i centrum af København for at varme op til kampen. Mens det sidste år og forrige år foregik i høj sol, så foregik det i år i silende regn. Det holdt dog ikke Brøndbys fans tilbage. De fyldte godt op på Gammeltorv og Nytorv. Selvom de gule trøjer var gemt væk, var der sørget for gule regnslag og folk havde taget gule paraplyer med, så den traditionelle fanmarch mod stadion igen malede hele byen gul.

Ud på straffe

I Telia Parken fyldte Brøndbys fans tre af de fire tribuner. Opbakningen både lydmæssigt og visuelt fejlede ikke noget. Spillet på banen var dog, som i resten af sæsonen, ikke imponerende. Allerede efter seks minutter kunne Kian Hansen gøre det til 1-0 for midtjyderne. Efter 21 minutter bragte Dominik Kaiser balance i regnskabet. Stillingen 1-1 holdt hele vejen gennem den forlængede spilletid, så en straffesparkskonkurrence skulle afgøre, hvor pokalen skulle stå. Her betød to brændte straffespark fra Brøndby, at det endte med at blive FC Midtjylland, der stod med pokalen.

Brøndby IF har endnu engang spillet mod FC Midtjylland i Superligaen efter deadline på denne avis.