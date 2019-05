SPONSORERET INDHOLD: Ved du hvad en slyngetræner er? Slyngetrænere er i den seneste år blevet meget populære hos danske fitness-entusiaster, og det er ikke uden grund.

Rigtig mange mennesker har en travl hverdag, så når det kommer til fitness, er der nu et stort behov for praktiske og nemme løsninger, som samtidig er effektive. Vi har mindre tid til at dyrke fitness, så træning i anno 2019 er for mange mennesker lig med ordet “effektivitet”. Fitness og effektivitet hænger altså uløseligt sammen. Med en slyngetræner kan du træne alle kroppens muskler, både indendørs og udendørs, i fitness og hjemme i stuen.

Du kan spænde den fast alle vegne – for eksempel på en dør, et træ eller et legestativ på stranden. Du kan lave utrolig mange øvelser med en slyngetræner. Det gør den til et at de mest alsidige og populære redskaber du kan få fat i. En slyngetræner er desuden et vedligeholdelsesfrit redskab, den er nem at tage med på farten eller ferien, alle kan bruge den og den er billig at anskaffe sig. Der er ikke meget dårligt at sige om slyngetrænere!

Test af slyngetræner

Når du har besluttet dig for at anskaffe en slyngetræner, er der mange ting du skal overveje. Hvad er vigtigt for dig? At prisen er lav, eller at kvaliteten er i top? De to ting behøver ikke nødvendigvis at udelukke hinanden. På Kondition.dk kan du se forskellige slyngetræner test.

Den slyngetræner som er bedst i test hedder Rip:60. Den er produceret i kraftigt nylon med stærke karabinhager og du kan let justere længden på den. Rip:60 passer til alle aldersgrupper og niveauer. Hele familien kan derfor få stor gavn af denne slyngetræner. Med Rip:60 medfølger desuden 11 dvd’er, som kan hjælpe dig med træningen. Hvis du går op i pris, er Kettler Sling Trainer Pro slyngetræneren kåret som bedst til prisen.

Selvom prisen er lav, er Kettler Sling Trainer Pro i god kvalitet og kan bruges af både erfarne og nybegyndere. Tag et kig på Kondition.dk og bliv klogere på hvilken slyngetræner, der passer til dig og dine træningsbehov!

Kom godt i gang med din slyngetræner

Når du har fået anskaffet din slyngetræner, kan du komme i gang med træningen. Men før du for alvor begiver dig i kast med slyngetræneren, er der nogle ting du skal være opmærksom på. Du skal altid tilrettelægge din træning efter din krop og dens kunnen. Hvis du for eksempel har problemer med dine led, skal du finde øvelser som er egnede til dig. Så undgår du at få skader. En god grundteknik hjælper dig også med at undgå skader.

Du skal huske at placere dine fødder solidt på gulvet eller underlaget. Du kan desuden se træningsvideoer, for at få en forståelse for øvelserne. At se professionelle lave øvelserne, giver dig et billede af, hvordan du udfører øvelserne korrekt. Husk, at det altid er en god idé at starte blidt op. På den måde finder du ud af, hvad din krop kan holde til. Hvis du er for ambitiøs for hurtigt, kan du ende med at overbelaste din krop. Held og lykke med din slyngetræning!