Socialdemokraterne markerede kampdagen i Brønden

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) på talerstolen i Brønden. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Socialdemokraterne i Brøndby fejrede Arbejdernes Internationale Kampdag i Kulturhuset Brønden. Blandt talerne var borgmesteren og de lokale kandidater til Folketinget og EU-parlamentet

Af Robert Hendel

Det er tradition, at 1. maj bliver markeret rundt omkring i landet. Således også i Brøndby, hvor talerstolen stod placeret i Kulturhuset Brønden, hvor det altafgørende fokus lå på det forestående folketingsvalg, som kun statsministeren kender datoen på.

Første mand på talerstolen til arrangementet i Brøndby Strand var folketingskandidat Mattias Tesfaye, der forsikrede de fremmødte om, at han vil kæmpe for bedre rettigheder til syge og nedslidte, så de kan forlade arbejdslivet, inden de er blevet så syge, at de er værdigt trængende til en førtidspension.

Også Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Region Hovedstaden, kiggede forbi talerstolen i Kulturhuset Brønden. Det samme gjorde Marianne Vind, der er partiets lokale kandidat til EU-parlamentsvalget, inden borgmester Kent Max Magelund gik på talerstolen og rundede arrangementet af.

Blandt andet sendte Brøndbys borgmester en venlig hilsen til landets siddende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han indledte sin tale til de fremmødte partikammerater:

– Det er mig en stor glæde at stå her på denne 1. maj, da den er anderledes end normalt. Hvorfor? Fordi det er mit gæt, at vi skal til to store valg den 26. maj. Et folketingsvalg koster cirka 120 millioner kroner, og selv Lars Løkke har vel lidt økonomisk pli, så han vil næppe spendere samfundets og dermed vores penge to gange på endnu en dyr, strategisk manøvre, som det vil være at udsætte valget til den 17. juni.