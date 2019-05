Solskin, svævebane og selvforsvar på Store Legedag

Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Traditionen tro var der fyldt med glade børn og voksne, da Store Legedag i Brøndby blev afholdt for 26. gang

Af Robert Hendel

Strandesplanaden i Brøndby Strand var for én dag forvandlet til ét stort udendørs legeland for børn og voksne i alle aldre.

Brøndby Kommunes borgmester Kent Max Magelund (S) indledte legedagen med at takke de frivillige for den store indsats, de lægger for dagen.

– Det er jeres fortjeneste, at vi de næste timer kan se store smil i ansigterne på både børn og voksne – og det er takket være jer, at familier i dag får nogle gode og sjove oplevelser sammen og måske endda får skabt minder, de bærer med sig om et smukt Brøndby Strand i legens navn.

Store Legedag bød på aktiviteter lige fra ponyridning, dans og selvforsvar til hoppeborge, klatrevægge og Europas første mobile svævebane, som de 5.000 besøgende kunne nyde godt af.

Det er 26. år i træk, at Store Legedag finder sted. Det populære arrangementet bygger på et bredt samarbejde mellem forskellige frivillige foreninger og Brøndby Ungdomsskole med økonomisk støtte fra Brøndby Kommune.