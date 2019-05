Står du overfor et huskøb? Lav et skøde online med Legal Desk

SPONSORERET INDHOLD: Går du med drømme om at købe en bolig, men er du samtidig nervøs for høje udgifter til salær, advokat, skøde og andet? Drop bekymringen og opret dit skøde online med Legal Desk - nemt og billigt!

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvad er et skøde?

Hvis du står og skal købe eller sælge en fast ejendom, skal der udarbejdes en købsaftale og et skøde. Mens købsaftalen er detaljeret og indeholder alle vilkår og betingelser for overdragelsen, er skødet derimod kun behæftet med de allervigtigste informationer om købet. Skødet er et juridisk dokument, som slår fast, hvem der er den retmæssige ejer af en fast ejendom. Skødet er samtidig et digitalt dokument, som skal tinglyses på tinglysning.dk for at være juridisk gyldigt.

Tre ting du skal huske, når du opretter skøde:

1.Indhold

Et skøde skal indeholde de overordnede informationer om ejerskiftet af en bolig og vilkårene for overdragelsen af den. Helt konkret vil det typisk være oplysninger om navn, adresse, cpr-numre på sælger(e) og køber(e). Herudover indeholder skødet typisk informationer om ejendommen, dens stand, købesummen og den offentlige ejendomsvurdering.

2. Lovkrav

Skødet er det sidste dokument i en ejendomshandel. Det er et lovkrav, at man skriver et skøde og tinglyser det, når man køber fast ejendom. Skødet er med til at sikre købers ret til ejendommen, og forhindrer desuden sælgers mulighed for at sælge boligen til en anden eller lade sine kreditorer få sikkerhed i ejendommen.

3. Tinglysning

I en bolighandel er tinglysning af skødet et afgørende trin. Ved at tinglyse skødet bliver køber officielt den retmæssige ejer af ejendommen. Hvis skødet ikke bliver tinglyst, er handlen kun en aftale mellem dig og sælger, som ikke er juridisk gyldig. Der skal betales en afgift på 0,6 % af ejendommens købspris samt et fast gebyr på 1.660 kr for at få tinglyst et skøde.

Hvem kan bruge et skøde fra Legal Desk?

Virksomheden Legal Desk tilbyder juridiske dokumenter online til en væsentlig lavere pris, end hvad en advokat ville tage for det samme dokument. Årsagen til de lave priser skyldes blandt andet, at eksempelvis købsaftale og skøde ikke laves manuelt af en advokat, men online via en formular der stiller de samme spørgsmål, som en advokat ville stille.

Legal Desks købsaftaler og skøder kan bruges ved overdragelse af fast ejendom mellem personer med tætte relationer, eksempelvis ved overdragelse mellem ægtefæller i forbindelse med separation eller skilsmisse, overdragelse mellem kærestepar som går fra hinanden, eller mellem forældre og børn, såsom ved forældrekøb.

Lav dit skøde med det samme!

Du kan oprette et skøde online med det samme. Det gør du ved at lave en købsaftale, hvor du svarer på en række spørgsmål i vores onlineformular. Købsaftalen laves derefter på baggrund af dine svar, hvorefter du kan underskrive dokumentet online med NemID. Når købsaftalen er lavet, sørger vi for udformningen af skødet.