Stor interesse for ungdomstennis

I skumtennis spiller man med en skumgummibold, så der kommer mere gang i spillet. Foto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Det er gået over al forventning med at få børn og unge i Glostrup interesseret i tennis, så tennisklubben udvider prøvetræningerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Som Folkebladet tidligere har fortalt, vil Glostrup Tennisklub i samarbejde med Dansk Tennis Forbund gerne have genstartet ungdomsarbejdet. De har derfor ansat Frederik Hausner Petersen som ungdomstræner.

Han har over de seneste uger besøgt skolerne i området, for at give børnene et kendskab til tennis. De har spillet skumtennis, hvor man spiller på en badmintonbane med nettet nede ved jorden.

Det spilles med en skumgummibold, så det går langsommere og man dermed har længere tid til at reagere. På den måde kommer der mere gang i spillet.

– Vi har været med i deres idrætstimer, hvor vi har undervist dem i skumtennis, hvor de har prøvet forskellige øvelser og tricks med ketcheren – samt spiller både under og over nettet med og mod klassekammeraterne, siger Frederik Hausner Petersen.

Børnene har taget rigtig godt imod undervisningen.

– Det har været en stor succes – og vi har allerede fået mange henvendelser fra forældre til børn, der gerne vil komme og prøve. Faktisk har det været så stor en succes, at vi inden for bare seks dage efter vores første forløb har de første fem spillere, der har meldt sig ind i klubben. Ja, de ville ikke engang prøve det på banerne først, de har allerede meldt sig ind. Vi har yderligere fået henvendelser fra mange, der gerne vil komme og prøve det, siger han.