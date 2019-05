Stort show sluttede sæsonen af for danseskole

Henckell Dans holdt afdansningsbal i Stadionhal 1. Foto: Robert Hendel

SPORT. Henckell Dans har netop holdt afdansningsbal i Stadionhal 1 i Brøndby.

Af Robert Hendel

Der var pyntet op til fest, da Henckell Dans holdt sit 36. afdansningsbal i Stadionhal 1. Her blev der danset løs i tre og en halv time, hvor både børn og voksne fik vist danseevnerne frem. De mange dansere førte publikum igennem forskellige formationsdanse i disco og hip hop. En del af disse formationer bliver fremført igen i pinsen, når der er danmarksmesterskaber i Brøndby Hallen. Det store publikum kunne også se girlformation i rock’n roll, linedance, jitterbug og de mindste elever danse til tidens nye børnesange, inden afdansningsballet blev sluttet af med et kæmpe show med alle elever. Finaleforestillingen var bygget over en biograftur, der begyndte med køb af dansende billetter, popcorn, slikkepinde, de velkendte Bilka-reklamer med Per og Malene, Gillette med let påklædte piger i badekar. Filmreferencer bestod af nærmest alt fra Grease og James Bond til Disney-Pixars De utrolige og Mickey og Minnie Mouse.