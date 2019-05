Teaterfestival med gratis forestillinger

Det Hem’lige Teater fra Aalborg og deres forestilling Det’ Os kan opleves til teaterfestival i Glostrup og Hvidovre. Foto: Anne Bruun Jensen

GLOSTRUP. I samarbejde med Dats er Glostrup Amatør Scene og Hvidovre Amatørscene værter for dette års udgave af Dats festivalen, der byder på ti gratis forestillinger i Glostrup og Hvidovre den 24. til 26. maj

Af Jesper Ernst Henriksen

Dats (Dansk Amatør Teater og Scenekunst) festivallen i Glostrup og Hvidovre får besøg af teatergrupper fra flere dele af landet, der forhåbentlig vil møde et veloplagt publikum. I løbet af festivalens godt tre dage kan man opleve alt fra mildt vanvid og høj komik når Teatret Drakomir fra Ribe kommer med “Pinters samlede sketches”, over Frederiksberg Teater med Christian Lollikes “Det Normale Liv” til autentiske fortællinger fra selvrealiseringens slagmark i Tårnby Teaters ungdomsforestilling “Bare mig selv”.

Samarbejde og frivillige

37 frivillige fra Glostrup og Hvidovre er med til at få hele logistikken omkring de ti forestillinger og alt, hvad der ellers hører til en festival med festivalprogrammer til mad og drikke.

Det er første gang, at Dats festival bliver arrangeret af to foreninger i fællesskab.

– Heldigvis har vi et fremragende samarbejde med Hvidovre Amatørscene, skriver formand for Glostrup Amatør Scene (GAS) Dorthe Holm.

For GAS er det faktisk anden gang, at man prøver kræfter med at arrangere en større begivenhed. Dorthe fortæller, at der blandt nogle medlemmer af GAS stadig bliver talt om dengang i begyndelsen af firserne, da scenen var vært for et lignende arrangement, der blev kaldt “Indtag en by i fest og glæde”.

– Når vi hører ældre medlemmer tale om fire fantastiske dage med teater, musik, gøgl og anden underholdning, så kan man kun blive inspireret til at gå i gang med at arrangere en Dats festival.

Festivalen bliver til med stor hjælp fra Hvidovre Kommune og Glostrup Kommune, der udover at yde økonomisk støtte til festivalen, også stiller flere lokationer til rådighed i begge kommuner. Derudover har Teater Vestvolden i Hvidovre og Glostrup Bio stillet scener til rådighed for de tilrejsende amatørscener.

Spørger man Erik Brouer fra Hvidovre Amatørscene og Dorthe Holm, hvad de glæder sig mest til på festivalen, er det både at se et godt tilrettelagt og gennemført program med fantastiske forestillinger, men også den særlige festivalstemning, der stort set altid hersker på en DATS festival. I særlig grad er der én ting, som begge glæder sig til:

– Vi håber på at få tid til at netværke med andre scener, udveksle ideer og få ny inspiration, hvilket jeg synes man går hjem med fra enhver festival, lyder det fra Erik Brouer.

Dorthe tilføjer, at det at møde gamle og måske kommende venner med samme store teaterinteresse som hende selv og betyder rigtig meget for hendes festivaloplevelse.

– Og så glæder jeg mig til at se nogle gode forestillinger i forskellige genrer, slutter hun.

FAKTA

Dats festival

Der er gratis entré til alle forestillinger.

Hele programmet inklusive spillesteder og tidspunkter kan findes på www.dats.dk, hvor man også kan læse mere om festivalen.

I Glostrup foregår forestillingerne i Glostrup Bio samt på sprogskolen lørdag.