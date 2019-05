Af Mette Agner Clausen

Hvordan ser Gud ud?

GLOSTRUP. Torsdag den 23. maj klokken 19:30 i Glostrup sognegård er der oplæg med sognepræst i Glostrup Sogn Elisabeth Arendt.

Der findes kun én Gud, men mange gudsbilleder. Når vi læser i Bibelen, møder vi mange forskellige billeder af Gud. Gud beskrives både som en jordbruger og en jordemoder, som en løve og et lys. Elisabeth Arendt vil denne aften lede os på en spændende rejse ind i Bibelen, hvor vi sammen vil fordybe os i Bibelens mange gudsbilleder. Derefter vil vi i fællesskab reflektere over, hvad disse gudsbilleder betyder for os og for vores tro.

Søger frivillige mod kræft

GLOSTRUP. Lige nu arbejder en gruppe frivillige på at få Stafet For Livet til Glostrup i 2020.

Stafet For Livet er et livsbekræftende socialt arrangement, hvor alle berørt af kræft kan opleve støtte og opbakning fra venner, familie og kolleger i kampen mod kræft.

Alle der vil gøre en aktiv indsats mod kræft, er velkommen til informationsmøde om Stafet For Livet den 22. maj kl. 19:00 – 21:00 i Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup.