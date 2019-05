VALLENSBÆK.

Af

Prøv at spille krolf

Tirsdag den 11. juni står repræsentanter fra DGI klar med kyndig vejledning og en lille forfriskning klokken 14 til åbent hus-arrangement for krolf ved idrætscentret i Vallensbæk.

Krolf er en krydsning af kroket og golf. Overordnet går krolf ud på, at du skal få en kroketlignende kugle i hul med færrest mulige slag. Du skal benytte en kølle, der minder om en kroketkølle, og der spilles typisk på underlag af græs. Krolf spilles af 2 til 6 spillere og vinderen er den, der har brugt færrest slag på banens 12 huller. Banen er langt mindre end en golfbane, og man kan sagtens spille krolf i sin egen have. For borgere med interesse for at dyrke krolf, er der opstart af hold fredag den 14. juni kl. 11.30-13 og mandag den 17. juni kl. 9.30-12. Kontakt Irene Galsgaard, tlf. 27 28 24 29.