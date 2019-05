Tips og tricks: sådan får du en bedre nattesøvn

SPONSORERET INDHOLD: Der er næsten ikke noget værre end en dårlig nattesøvn. Læs med her, hvis du har brug for at forbedre din egen.

Af SPONSORERET INDHOLD

Investér i en ordentlig seng

En god seng er alfa omega. Det er forudsætningen for at kunne sove, sove godt. At have en seng som passer præcis til dig og din krops behov. Har du den rette seng, så sover du bedre, du får din REM-søvn, og du er klar til at gribe dagen, når du vågner. Ønsker du at læse nærmere om dette, så se her.

Tag et varmt bad og drik en kop te

Det her handler om at kunne slappe rigtigt af. Det er at kunne stresse af. Har du brug for dette, så kan et varmt bad ofte hjælpe. At stå under det varme vand, og lade det få kroppens muskler til at slappe af. Slapper din krop af, har du ofte også lettere ved at falde i søvn. Her kan en god omgang beroligende te også virke. Gerne urtete, som er uden koffein. Her får du igen varme ind i kroppen, som kan få dig og din krop til at falde ned og blive rolig og døsig.

Væk med telefonen

Der findes efterhånden mange videnskabelige artikler som påviser, at vores elektronik, smartphones og computere, er med til at ødelægge vores søvn. Som udgangspunkt, så kan det egentlig være ret afstressende at ligge i sengen og swipe igennem Facebook eller dagens nyheder hos din foretrukne online avis. Det kan dog for din hjerne være en rigtig dårlig idé. Dette er på grund af lyset.

Lyset fra din smartphone kan nemlig gøre, at din hjerne ikke føler sig træt, og så danner den ikke det søvnhormon, du har brug for for at kunne falde i søvn. Derfor bør du lægge din smartphone væk, når du lægger dig i seng. Slå en hver form for lyd og vibration fra, så den ikke kan friste dig.

Godt indeklima

God nattesøvn betyder ofte også kølig luft. For meget varme kan nemlig betyde, at du får svært ved at falde i søvn. Det anbefales, at du har en temperatur på mellem 16 og 20 grader i dit soveværelse, hvis du vil sikre dig den dybe REM-søvn. Luft også gerne godt ud, inden du skal sove. I løbet af natten udånder du en stor mængde CO2 og samtidig udskiller du op mod to liter vand.

Dette betyder, at det er vigtigt, du lufter ud, også når du vågner. Køb også gerne nogle luftrensende planter. Disse kan omdanne CO2 til ilt, og dermed skabe et bedre indeklima. Her er planten ‘Svigermors skarpe tunge’ meget populær.

Læs en bog

Til sidst er det vigtigt at anbefale at læse en god bog. Meget af vores dage bliver brugt foran en skærm. En telefon, en computer eller et TV. Hiv i stedet den gamle bog frem, og lad trætheden melde sin ankomst efter et kapitel eller to – samtidig med at du træner din hjerne ved at læse.