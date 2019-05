To nye høje gradueringer

Carsten og Kurt er blevet gradueret 3. dan. Foto: Glostrup Karate Klub

SPORT. To nye instruktører i Glostrup Karate Klub, Carsten og Kurt, er blevet gradueret 3. Dan, så de nu kan graduere i klubben

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Karate Klub, Yujo-kai har ved den seneste graduering i Shotokan Karate International Federation (SKIF) fået to nye 3. Dan, som er en høj og vigtig grad indenfor Shotokan Karate.

Fra 3. Dan bliver man medlem af Dan-kollegiet, som er en sammenslutning af Danmarks højst graduerede og som holder fire træninger og samråd om året, hvor klubinstruktører undervises på højt niveau og vigtige beslutninger for ensretningen af stilarten sikres.

Når man i SKIF er gradueret 3.Dan og man samtidig har en klubinstruktør uddannelse, må man graduere i klubben.

Det er derfor en stor glæde og en stor gevinst for klubben at to af klubbens dygtige instruktører har bestået denne grad. Både Carsten-sempai og Kurt-sempai underviser fast i klubben.

Herudover er Carsten gradueret dommer i både Dansk Karate Forbund og SKIF, og Kurt er også en af hovedinstruktørerne for klubbens seneste succes, PARA-sport holdet.

Det er udover klubbens chefinstruktører Walther Kjøng, 5. Dan, Anne Kjøng, 5. Dan og Dennis Kjøng, 4. Dan, klubbens to højst graduerede instruktører.

Glostrup karate klub har i klubbens 14-årige levetid uddannet tre medlemmer til 3. Dan. Carsten og Kurt blev gradueret af den øverste Japanske mester Nobuaki Kanazawa, som kom til Danmark.