Her i Solvangsparken er der opsat toiletvogn. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrup Kommune har i maj opsat en toiletvogn i Solvangsparken

Af Jesper Ernst Henriksen

I løbet af sommeren vil der være masser af aktivitet i Solvangsparken. Nogle af aktiviteterne vil være arrangeret af foreningerne, der har bygninger i parken, mens andre vil være private eller af andre foreninger.

For at alle har mulighed for at have aktiviteter, har Glostrup Kommune nu startet et forsøg med en toiletvogn i parken frem til september. Det vækker glæde ved Dan Kornbek Christiansen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

– Det er dejligt at se, at vores grønne områder bliver brugt af mange borgere. Jeg er glad for, at vi som kommune her har mulighed for at understøtte brugen af parken med nogle bedre rammer til glæde for både dem, der bruger parken i deres fritid, til sport, leg hygge og samvær samt de institutioner, der bruger parken som udflugtsmål, siger han.

Op til, at det blev besluttet, at opsætte en toiletvogn, har sagen været i høring ved naboerne til parken. Her kom der en del kritiske høringssvar. Parken har nemlig over de seneste år ofte været brugt af unge mennesker til fest. Den bekymring har fået politikerne til at ændre det oprindelige forslag.

– Det har været vigtigt for mig, at der også tages hensyn til de borgere, der bor og lever op til parken.

Det er vigtigt for mig, at man kan få dagligdagen og weekenderne til at fungere, uden alt for mange gener. Toiletvognen er derfor åben alle dage fra klokken 7.00 til 20.00 frem til september, afslutter Dan Kornbek Christiansen (K).

Der er sat 63.000 kroner af om året på budgettet til toiletvognen. Erfaringerne med toiletvognen vil blive evalueret efter den første sæson.