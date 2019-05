Tyveri fra plejehjemsbeboere

DEBAT.

Af Af Freddy Rasmussen Brøndbyøster Torv 80 6th. 2605 Brøndby Formand for Støtteforeningen Ældre Centret Nygårds Plads

Fredag den 10. maj afholdte Ældrecentret Nygårds Plads deres årlige loppemarked.

Loppemarkedet var godt besøgt med mange gæster, både inde og udenfor. Mange fik købt noget som de ikke lige vidste de stod og mangle. Alle penge vi tjener denne dag, går til beboerne, så man kan lave noget ekstra godt for beboerne.

Sidste år blev der blandt andet indkøbt en slush-ice maskine, som alle havde glæde af både beboere og personale hele sommeren. I år solgte vi slush-ice til vores loppemarked, men i år kom der et skår i glæden, for natten mellem lørdag og søndag klokken 22.30, var der en der kom og stjal beboerens slush-ice maskine.

Hvordan kan man synke så dybt at stjæle fra dem, der bor på et ældrecentre?

Vi håber, at vedkomne læser dette, og leverer den tilbage, eller henvender sig så skal vi nok selv hente den.

Har I set den eller ved I noget er I velkommen til at kontakte dagcenteret Oasen på telefon 43 28 27 66.