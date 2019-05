Uheldige gulddamer

Brøndby IF’s bedste kvindehold er danske mestre anno 2019. Foto: Robert Hendel

SPORT. Træværket og Fortuna Hjørring stod i vejen for, at Brøndbys damer kunne gå ubesejret gennem sæsonen

Af Robert Hendel

Det var stolpe ud, da Brøndby tabte 1-2 til Fortuna Hjørring i sæsonens sidste kamp.

Selvom guldet allerede inden kampen var hjemme, gik Brøndby IF’s bedste kvindehold på banen for at vinde. De nykårede danmarksmestre var inden lørdagens kamp ubesejrede i ligaen, og det havde hjemmeholdet i sinde at forblive.

537 tilskuere var vinder til at Brøndby-hold, der allerede fra begyndelsen af kampen lagde et massivt pres på gæsterne, med trods overvægt i spillet og et hav af chancer, lykkedes det ikke at score. Heldet var da heller ikke med hjemmeholdet.

Efter en halv time hamrede Brøndbys Nicoline Sørensen bolden på overliggeren, og minuttet senere bragte gæsterne sig foran, da Tamires Di Britto Gomes lobbede bolden over en tøvende Katrine Abel i Brøndby-målet.

Hjemmeholdet slog dog hurtigt igen, og allerede minuttet efter udlignede Mille Gejl Jensen. Den stilling holdt dog kun i 10 minutter, inden det blev 1-2 til gæsterne ved Caroline Møller Hansen, der udnyttede et oplæg af Emma Strøm Snerle.

I anden halvleg skruede hjemmeholdet op for presset, men det lykkedes ikke at få udlignet.

To gange blev udeholdet reddet af træværket. Først da Rikke Sevecke hamrede bolden på overliggeeren, og kort efter havde Julie Tavlo Petersson et hovedstod på stolpen. Dermed måtte Brøndby indkassere sæsonens første nederlag, og det ærgrer topscorer Nanna Christiansen.

– Vi er lidt trætte af, at vi taber, for vi ville gerne være gået ubesejret igennem det her, men nu har vi fået medaljerne rundt om halsen, og de er af guld, så betyder det ikke så meget, at vi har tabt.

På lørdag står de to hold atter over for hinanden i finalen i Sydbank Kvindepokalen, der finder sted på Brøndby Stadion, og her bytter Nanna Christiansen gerne det ærgerlige nederlag ud med endnu en titel.

– Vi er klar til på lørdag, og der viser vi, at vi er klart det bedste hold, lyder det selvsikkert fra topscoren.

Med sine 28 mål har Nanna Christiansen rekorden som den mest scorende spiller i på en sæson.

– Det er superfedt, og det er jeg stolt af. Det var et mål, jeg havde, inden sæsonen gik i gang, så det er jeg vildt glad for, at jeg har opnået, siger Nanna Christiansen, der på lørdag kan krone en flot sæson med endnu et trofæ.