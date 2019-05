Valg til Europa-parlamentet: God generalprøve før folketingsvalg

Foto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. Der var rekordhøj valgdeltagelse i både Brøndby, Glostrup og Vallensbæk ved valget til Europa-parlamentet. Det lover godt for det kommende folketingsvalg

Af Robert Hendel og Jesper Ernst Henriksen

Aldrig har valgdeltagelsen ved et europaparlamentsvalg været så høj, som den var i 2019.

På landsplan stemte næsten to ud af tre stemmeberettigede danskere, og i Folkebladets område var der ligeledes en massiv stigning i antallet af afgivne stemmer.

– Vi har set, at landstendensen også har gjort sig gældende i vores kreds, og der har simpelthen været mere interesse for at stemme til EU-valget, fortæller Peter Kjærsgaard Pedersen, der er kommunaldirektør i Brøndby.

Peter Kjærsgaard Pedersen kunne søndag vandre mellem Brøndby Kommunes fem valgsteder, og her kunne han allerede om formiddagen konstatere, at deltagelsen var langt højere end på samme tid fem år forinden. Det er et godt tegn frem mod det kommende folketingsvalg.

– For os var det en lille generalprøve på folketingsvalget som kommer den 5. juni. Vi har haft en rigtig god afvikling i Brøndby, og stemningen var god på alle valgsteder, hvor vi kun mødte glade vælgere. Alt er gået fuldstændigt efter bogen, lyder det fra kommunaldirektøren i Brøndby.

Over gennemsnittet

Også i Vallensbæk var der godt gang i valgdeltagelsen på de tre skoler. Her gik valgdeltagelsen fra 59,7 procent i 2014 til 68 procent i 2019, og det er over landsgennemsnittet på 66 procent.

– Vi så det samme mønster på alle tre skoler. Der var rigtig god stemning og folk kom i en lind strøm, så der var aldrig lang kø. Der var rigtig mange unge, der var nede at stemme og rigtig mange nydanskere i forhold til tidligere valg, det var vi rigtigt glade for, fortæller Mia Petersen, der er formand for den konservative vælgerforening og valgtilforordnet.

Optællingen af stemmer gik også fint.

– Det gik hurtigt. Vi skulle jo kun sortere på partier, så jeg tror, at alle skoler var færdige inden klokken 22, siger hun.

Specielt dobbeltvalg

Som i Vallensbæk og Brøndby gik det også fint i Glostrup.

– Vi havde en stigende valgdeltagelse i forhold til tidligere valg, og det er vi selvfølgelig rigtigt glade for, siger Christian Mahrt, der er chefkonsulent i Presse og Kommunikation i Glostrup Kommune.

Dagen begyndte dog med nogle tekniske problemer.

– Der var lidt knas med det digitale først på dagen på to af valgstederne, men det, tror jeg ikke, var noget, vælgerne kunne mærke. Det var mest bag scene, at det gav lidt sved på panden, siger han.

Ellers var stemningen god i valglokalerne.

– Der var en rigtig fin stemning, det har været et rigtig hyggeligt valg, valgdage er noget helt specielt, siger Christian Mahrt.

Han og de andre i Glostrup Kommune er klar til onsdag i næste uge, hvor der er Folketingsvalg.

– Det er lidt specielt med to valg så kort tid efter hinanden. Det kan jeg ikke huske, jeg har oplevet før, men vi er klar, siger Christian Mahrt.

Valgsmæk til DF

Ligesom på landsplan var der i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk stor tilbagegang til Dansk Folkeparti. Det er der flere grunde til, mener Kenneth Kristensen Berth, der er partiets EU-ordfører og bosiddende i Vallensbæk.

– Det er klart, der er en Messerschmidt-effekt, der er forsvundet. Når man stille Danmarkshistoriens største politiske talent op, så får man mange stemmer, når vi så har en anden kandidat, der også er dygtig, men som ikke så mange kender, så får man en tilbagegang. Det tror jeg alle var klar over, siger han.

Kenneth Kristensen Berth tror også, at valget har handlet om klimaet.

– Jeg tror det her valg er blevet et klimavalg. Folk er godt klar over, at det er ikke i det danske Folketing, at klimaspørgsmålet skal ordnes. Det er i Europa-Parlamentet. Derfor tror jeg folk har stemt på den måde, som de har gjort. Det kan man jo også til en hvis grad forstå. Det er rigtigt, man kan ordne mere med klimaet i Europa-Parlamentet end man kan i Folketinget, siger han.

Han mener ikke, der generelt er et problem med Dansk Folkepartis EU-politik.

– Tvært imod. Grunden til at Venstre og Socialdemokratiet har fået fremgang, det er fordi de i denne valgkamp har flyttet sig i en mere EU-skeptisk retning. Venstre har talt om permanent grænsekontrol, Socialdemokratiet har talt om social dumping, det var ikke ting, der var på dagsordenen i Europaparlamentsvalget i 2014, så det er bestemt fordi, de også på det område har flytte sig i vores retning. Så kan man diskutere om de kommer til at levere, det tvivler jeg ekstremt meget på. Men det må vi jo se, og så må vælgerne stille dem til regnskab for det, siger Kenneth Kristensen Berth.

Han mener ikke, man skal lægge for meget i resultatet frem mod valget på næste onsdag.

– Jeg tror man skal passe på med at tro, at det går på samme måde. Et parti som Venstre får syv procent mere end meningsmålingerne spår til Folketingsvalget. Så meget ude i skoven kan meningsmålingerne ikke være. Så jeg tror det er to meget forskellige valg. Jeg er overbevist om, at nogle af vores vælgere er blevet hjemme, fordi de ikke har følt, at det kommer til at gøre nogen forskel at stemme til europaparlamentsvalget. Når alle de mennesker, der er meget optaget af klimaet stormer hen til valgurnerne, så kommer der et lidt fortegnet billede af opbakningen. Så jeg tror vi på næste onsdag vil opleve et valgresultat, som er meget anderledes end det her. Det er, fordi folks prioriteter er, som de er, siger han.