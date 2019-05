Vallensbæk fejrede sine frivillige

Der var masser af hygge fredag aften i Vallensbæk.

VALLENSBÆK. 450 Vallensbækkere var fredag samlet i Vallensbæk Idrætscenter for at fejre foreningskræfterne og de frivillige

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var masser af hygge og god underholdning fredag i forrige uge, da Vallensbæk Kommune inviterede til Frivillig- og foreningsfest.

Mads Vangsø leverede en medrivende beretning om sin rotur over Atlanten, og 15-årige Patrick Lykke-Bredfeldt en fræk stand-up routine og ”skodfortælling”, der prikkede til debatten om rygeforbud på skolerne.

Derefter blev årets priser uddelt. Fra scenen overrakte Morten Schou Jørgensen, formand for børne- og kulturudvalget og borgmester Henrik Rasmussen prisen for Årets ildsjæle, der i år gik til Kim Erleben og Peter Rass fra Vallensbæk IF Fodbold, der uden løn brænder for klubben og har gjort en kæmpe indsats for de 5-12-årige drenge og piger. Sidste år deltog tre tusind unge på 170 hold til årets Vallensbæk Cup, og det ventes her i 2019 at vokse til fire tusind deltagere, ikke mindst takket været indsatsen fra de to, lød i det i indstillingen.

For årets initiativ gik prisen til Gitte Theilst fra Blixen Klub Vallensbæk, der blev prist for sit store arbejde med at skaffe en Blixen-klub til byen, og Gitte Theilst blev personligt fremhævet som dygtig, vellidt og altid smilende.

Unge ledere hædret

Ungdomslederprisen tilfaldt i år hele tre bemærkelsesværdige Vallensbækkere:

Steffen Rasmussen fra Vallensbæk Sportsdykkerklub, der træner et snorkelhold for både almindelige børn og børn med udfordringer, og blev fremhævnet som ”et fantastisk menneske” med overskud til alle slags børn, og troligt møder op uge efter uge for at træne dem.

Nataline Frydendal, Sportsrideklubben Vallensbæk, blev rost for sin kæmpeindsats for ungdommen på elevskolen, og har gjort et fantastisk stykke arbejde og været med til at vinde Dansk Rideforbunds elevskolecup, og er også med i finalen i år.

Louise Hansen, TGAV Vallensbæk Gymnastik, hvis hele liv har været fyldt af gymnastik, og som instruktær tænker og drømmer om det 24 timer i døgnet og har ydet kæmpebidrag til foreningen, lød det i begrundelsen.

Hockerups Mindepris til minde om afdøde borgmester Kurt Hockerup, blev i år givet videre til Vallensbæk Vandskiklub, der blev fremhævet for at været med til at sætte fokus på en vandskisportsgren, der adskiller sig fra andre.

Det var en stolt Vallensbæk-borgmester Henrik Rasmussen, der opsummerede aftenen:

– Frivillige er dem, der gør noget, når andre holder fri, uden jer var vi ikke det samme Vallensbæk. Andre er misundelige på os her i Vallensbæk takket være jer, og det kan jeg jo godt lide, sluttede han til salens latter.