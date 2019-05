Vallensbæks nye svømmehal rykker nærmere

Vallensbæk Kommune og borgmester Henrik Rasmussen har kæmpet hårdt for at få begrænset en transportkorridor, så der kan bygges en ny svømmehal ved Vallensbæk Idrætscenter.

VALLENSBÆK. Vallensbæks nye svømmehal er netop sendt i udbud. I november tager kommunalbestyrelsen stilling til vinderforslaget, og svømmehallen forventes at åbne i efteråret 2021

Af Jesper Ernst Henriksen

De gamle svømmehaller på Pilehaveskolen og Egholmskolen er ikke længere tidssvarende. Derfor har Vallensbæks politikere vedtaget at bruge 124 millioner kroner på at opføre

– Elitesvømmere og især motionister vil få stor gavn af den nye svømmehal, og de nye bassiner betyder, at kvaliteten bliver hundrede gange bedre sammenlignet med forholdene i dag, siger Carl Eltorp, formand for Vallensbæk Svømmeklubs knap 400 medlemmer.

Han er bruger-repræsentant i styregruppen for den nye svømmehal, og har svært ved at få armene ned over udsigten til nye rammer for svømmesport i Vallensbæk.

Svømmehallens samlede budget lyder på 124 millioner kroner, og siden projektet blev født i 2017 har en bredt sammensat styregruppe af 23 brugere, interessenter og rådgivere haft stor indflydelse på at udforme den nye svømmehal.

Og nu spirer projektet for alvor. 20. maj er projektet sendt i udbud, og frem til efteråret har såkaldt prækvalificerede entreprenører mulighed for at indsende forslag til projektet.

Borgmester i Vallensbæk, Henrik Rasmussen glæder sig til at tage den nye svømmehal i brug:

– Vallensbæks borgere er aktive, og vandsport er stort i kommunen. Brugerne har længe fortjent bedre forhold, og den nye svømmehal skal give mere svømmetid for offentligheden. Dialogen undervejs med brugernes repræsentanter har skabt et virkelig stærkt projekt, og jeg ser frem til kreative forslag, hvor jeg især vil kigge efter projekter, der tilbyder den bedste løsning til badegæster i alle aldre og til både motionister og elitesvømmere, siger han.

Vinderprojekt i efteråret

Midt på efteråret vil svømmehalsprojektets styregruppe indstille en vinder, som kommunalbestyrelsen tager stilling til på sit møde sidst i november.

Carl Eltorp fra Vallensbæk Svømmeklub fortæller, at Dansk Svømmeunion har fremhævet den tætte inddragelse af brugerne i planlægningen af den nye svømmehal som et forbillede for andre kommuner, der bør lade sig inspirere af Vallensbæks samarbejdsmodel:

– Det har været en rigtig god proces frem til nu, hvor vi sender projektet i udbud. Brugerne har været inddraget på en konstruktiv måde. Nu ser vi frem til at se de konkrete forslag, og jeg glæder mig sammen med den øvrige styregruppe til at være med til at indstille et vinderforslag til kommunalbestyrelsen, siger han.