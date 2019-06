13 år og tredobbelt danmarksmester

13 årige Hassan Mansour viser stolt sin tredje DM-guldmedalje frem. Foto: Emad Mansour

SPORT. En blot 13 årig karate-kæmper fra Brøndby har vundet sit tredje DM-guld siden 2017

Af Robert Hendel

Det er ikke underligt, hvis folkene i Brøndby Karate Klub er stolte af 13 årige Hassan Mansour.

For nylig vandt han endnu et danmarksmesterskab – det tredje siden 2017. Dermed har den unge karate-kæmper fuldført det mål, han satte sig efter sin første DM-titel.

Hassan Mansour fortæller, at han er stolt af sine tre mesterskaber, fordi standarden blandt konkurrenterne er ekstremt høj.

– Jeg har nogle gode modstandere, der træner meget og har virkeligt styr på tingene. Heldigvis har jeg en af landets dygtigste Kata trænere i min far. Det har selvfølgelig været hårdt at træne alle ugens dage op til danmarksmesterskabet, men min far har bare været der med støtte og råd, hver eneste gang jeg har haft brug for det under forberedelserne op til turneringen.

Ifølge Bjarne Ibsen, der er teknisk ansvarlig i Brøndby Karate Klub, er Hassan Mansour ikke bare et stort talent. Han er også en rollemodel for de øvrige, unge medlemmer.

– Brøndby Karate Klub er meget stolte over at have en Danmarksmester, men vi er endnu mere stolte og imponerede, når vi har børn der så beslutsomt som Hassan sætter sig nogle mål, som de arbejder hårdt for at opnå, lyder det fra Bjarne Ibsen, der især fremhæver sin unge karate-kæmpers vilje og gå-på-mod som inspirationskilde for de andre børn.

Selvom Hassan Mansour bruger enorme mængder tid på sin karate, forsikrer han om, at der også er plads til skole og venner i det stramme program.

– Jeg holder da pauser og tager ud og hygger mig med vennerne, men skolen kommer i første række, derefter kommer min træning, siger han.

– Vennerne er der altid for mig. Det er de også, når jeg er færdig med at træne. De støtter mig hele vejen, lyder det fra en stolt og ambitiøs danmarksmester, der går efter DM nummer fire i streg i 2020.