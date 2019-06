5.C sjippede sig til tops

Over 200 elever fra alle kommunens 5. klasser har deltaget i Vi Sjipper Sammen.

VALLENSBÆK. Med opfindsomme freestyle-hop og god holdånd tog 5.C fra Egholmskolen førstepladsen i den årlige sjippekonkurrence for 5. klasserne i Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

– Hej, borgmester – hvad skal du her?, lød det fra en af eleverne i 5.C, da Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen mandag formiddag dukkede op i klassen.

Og jublen var stor, da borgmesteren afslørede, at anledningen til hans visit var, at klassen havde vundet konkurrencen Vi Sjipper Sammen. Her havde de akkurat slået både deres parallelklasse 5.B samt 5.B fra Pilehaveskolen.

Vi Sjipper Sammen-konkurrencen har til formål at styrke fællesskabsfølelsen og trivslen gennem fysisk aktivitet og leg. Alle 5. klasserne har fået udleveret sjippetove og har øvet sig i frikvartererne i ugerne op til konkurrencen.

Klasserne blev blandt andet bedømt på, hvor gode de var til sjipning på ét ben, på at dreje 180 grader midt i hoppet – og på freestyle-sjipning, hvor de selv skulle finde på kreative hop.

Desuden blev der givet point for udklædning, samarbejde og holdånd – og her tog Egholmskolens 5.C altså sejren hjem.

Efter at borgmesteren havde overrakt gavechecken på 750 kr. til klassekassen gav eleverne en lille opvisning af deres sjippe-evner.

5.C skal snart på tur til Badesøen i Albertslund, så mon ikke præmien kan bruges til en is eller lidt guf.