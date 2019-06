5G modstandere inviterer til møde

Jeanette Pedersen fra Glostrup og Berith Zenia Fagergaard fra Rødovre har organiseret borgermøde på mandag i Glostrup Fritidscenter. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Mandag i næste uge holder en gruppe 5G modstandere møde i Glostrup Fritidscenter. De mener, at den officielle forskning og medierne sammen har et for ensidigt fokus, derfor handler mødet primært om dialog og oplysning

Af Jesper Ernst Henriksen

Informationen om det 5G netværk, der er ved at blive rullet ud over Danmark er for mangelfuld og forkert, mener en gruppe, der er modstandere af det kommende net. Jeannette Pedersen og Berith Zenia Fagergaard har derfor organiseret et borgermøde på mandag i Glostrup Fritidscenter.

Til det har de fået hjælp af Pernille Schriver, der er uddannet biolog og har deltaget i mange borgermøder om 5G.

– Det handler om ren og skær information. Information om, at det, der bliver informeret om i medierne er en meget ensidig vinkel på tingene. Der er langt bredere information, som man skal forholde sig til. Det er det, der er så vigtigt, når man kommer ud til borgermøder, siger hun.

Hun mener, at borgermøder er en god mulighed for, at modstanderne af 5G kan komme ud med deres budskaber:

– Det er en helt anden nuanceret dialog man har ansigt til ansigt med folk, end man har, når det bliver kørt via medierne. Via medierne bliver det meget sort/hvid – vi siger en ting, I siger en anden ting, og vi er ikke enige. Borgermøder handler om dialog og information, siger hun.

Uenighed

De tre er en del af flere grupper, som er modstandere af 5G, der mener, at den officielle information i Danmark er for ensidig. Især videnskab.dk har skrevet mange artikler om emnet 5G, hvor blandt andet Christoffer Johansen, der er professor i onkologi ved Rigshospitalet, har udtalt sig.

– Når man skal vurdere en risiko, drejer det sig ikke om antallet af studier, men om studiernes kvalitet. På det her felt er der publiceret en masse forskning af lav kvalitet. Der opstår nemt en masse antagelser, når man har at gøre med kræftsygdomme, man ikke kender årsagen til. Men her har vi at gøre med en eksponering, som ikke kan fremkalde cancer, vurderer Christoffer Johansen overfor videnskab.dk.

Når han udvælger noget forskning frem for andet, så begår han en fejl, mener Pernille Schriver.

– Det er fordi, man har det, man kalder den termiske vinkel på grænseværdivurderingen. De kigger kun på den forskning, som påpeger, at elektromagnetiske felter kan skade ved hjælp af varme, altså opvarmning af din krop. Jeg kigger på, at de elektromagnetiske felter også påvirker vores celler på langt lavere niveauer. Man skal sænke grænseværdien tre millioner gange, for at være sikret ikke at blive påvirket af elektromagnetiske felter, siger hun og fortsætter:

– Problemet er, at grænseværdierne kun beskytter dig mod at blive opvarmet efter seks minutters eksponering, de kigger ikke på cocktaileffekten, at vi både bruger smartphones, wifi, mobilmaster, bluetooth. De kigger heller ikke på langtidseffekterne, siger hun.

Tre oplægsholdere

Aftenen byder på tre oplægsholdere. Vibeke Frøkjær Jensen, der er dyrlæge og har en Ph.D.

– Jeg arbejder sammen med hende i Rådet for Helbredssikker Telekommunikation. Hun er forsker. Hun er god til at gennemskue, resultater og statistik og hvordan forskning generelt kan blive verificeret. Hun kan vurdere kvaliteten af forskningsresultater, siger Pernille Schriver.

Der er også et oplæg fra Sebastian Büttrich.

– Han virker yderst kompetent i forhold til det tekniske. Denne problematik kan være meget svær at forstå, når man taler om enheder, der hedder microwatt per kvadratmeter og elektromagnetiske felter. Det er hardcore naturvidenskab. Der er han dygtig til at formidle det på en måde, så de fleste kan forstå det, siger Pernille Schriver.

Til sidst kommer Donald Macintyre.

– Donald er uddannet elektriker. Han har efteruddannet sig i England i EMF sikkerheds håndtering og risikovurdering og går ud og måler måling af baggrundsstrålingen. Det er lige præcis det Sundhedsstyrelsen ikke gør. De aner ikke, hvor stor baggrundsstrålingen er. Fordi vi hele tiden holder os under grænseværdierne, vurderer Sundhedsstyrelsen tilsyneladende, at det ikke er nødvendigt at måle strålingsniveauer fra mobilmaster, i skoler mm. , siger Pernille Schriver.

Borgermøde

Mødet afholdes mandag den 17. juni klokken 18.30 -21.30 i møderum 4 i Glostrup Fritidscentret, Christiansvej 2, 2600 Glostrup. Tilmelding er ikke nødvendig