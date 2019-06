Palle Ranum er årets netværker. Foto: Charlotte Truelsen

GLOSTRUP. Årets netværker, Malermester Palle Ranum, bruger de lokale virksomheder, når han selv skal have udført et stykke arbejde

Af Jesper Ernst Henriksen

Erhvervssammenslutningen for Glostrup, Vallensbæk, Albertslund og Brøndby uddelte i sidste uge årets netværkspris ved et møde ved Via Biler. Den gik til Malermester Palle Ranum, som modtog et diplom og en gevinst på 5.000 kroner.

– Palle er en super netværker, som møder op til næsten samtlige arrangementer, og deltager aktivt. Han bruger alle sine kontakter i netværket når han selv skal have udført et job, og deler velvilligt sine kontakter ud til sit øvrige netværk. Palle er meget vellidt og har sin virksomhed i Glostrup, siger Bo Kristiansen, der sidder i bestyrelsen i netværket.