Banegårdsplads til cykler og graffiti?

Af Lise-Lotte Kiær, Gyvelvej 6, 2600 Glostrup

Det er et noget gråt billede fra indvielse af den nyanlagte banegårdsplads som Folkeblade bragte d.18.juni. Godt der bliver plads til alle former af den ”bløde” transportform, det vil også blive fint med blomsterkummer og bænke efterhånden.

Men hvad med den grå mur og den fine gavl? Har kommune tænkt på hvor oplagt den inviterer de fantasiløse graffitimalere? (nogle er allerede begyndt) De utrolige flotte vægmalerier som borgerne kunne glæde sig over er nu vent om til S-togfolket. Har man planer om at gøre som i BRANDE og andre steder, at bruge muren og gavlen til at forskønne den grå farve til glæde for alle trafikanter?