Boligforening går sammen med købmand om at bekæmpe madspild

BRØNDBY. Det skal være slut med madspild i Brøndby Strand. Her er en boligafdeling gået sammen med en lokal købmand om at undgå overskudsmad

Af Robert Hendel

Det skal være slut med madspild i Brøndby Strand.

Derfor åbner boligafdelingen T13 en madoase, hvorfra der bliver delt overskudsmad ud til beboerne. Projeket er sat i søen i samarbejde med Rema 1000 i Brøndby Strand Centrum, og formålet er dels at bekæmpe madspild og dels at sikre, at beboerne i området kan få glæde af de mange overskudsvarer.

Initiativet kom i hus, da Julie Humle som er ansat som aktivitetskoordinator i boligafdelingen T13, tog kontakt til købmanden i Rema 1000 i Brøndby Strand.

Her var Thomas Hvid klar på et samarbejde, og han kunne oplyse aktivitetskoordinatoren om, at han allerede havde et samarbejde kørende med Chrispy´s hjælpende hænder – Stop madspild, som ledte efter lokaler i Brøndby Strand, og for købmanden ville det være nærliggende at bygge videre på dette samarbejde.

Chrispy´s hjælpende hænder er stiftet af Christina Præst tilbage i 2016 som en non-profit-forening med det formål at bekæmpe madspild . Foreningen bestræber sig på at projektet skal være så bæredygtigt som muligt. Derfor bliver den mad, der ikke bliver uddelt, efterfølgende afleveret hos en række dyrehold rundt omkring i Danmark.

I Brøndby Strand foregår maduddelingen hver onsdag fra klokken 17.30 til 18.00 i et lokale i Ulsøparken 2 i stuen. Her kan beboerne fra området komme og hente overskudsmaden gratis.

De fødevarer, der uddeles, er varer, som er tæt på eller har overskredet udløbsdatoen, eller som ikke kan sælges på grund af ødelagt emballage.