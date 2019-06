Borgerligt flertal betyder støjbekæmpelse

DEBAT.

Af Rasmus Jarlov (K) Erhvervsminister

Konservative går generelt ikke til valg på at love folk en masse gaver. Men der er ét område, hvor vi lover at levere. Nemlig støjbekæmpelse. Da vi forhandlede trafikaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti for nogle måneder siden, var det et konservativt krav, at der blev afsat penge til støjbekæmpelse og at vi fik sat navn på nogle konkrete projekter. Vallensbækvej ligger nr. 1 på vores liste. Det betyder, at hvis regeringen og Dansk Folkeparti har flertal efter valget, kommer der støjbekæmpelse i Vallensbæk. Man kan også håbe, der kommer støjbekæmpelse, hvis vi ikke har flertal, men det kan vi dog ikke garantere på andre partiers vegne.