Bredt flertal sender skolens fremtid i høring

GLOSTRUP. Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti er enige om en plan for justering af Glostrup Skole, der netop nu er i høring. Den endelige beslutning bliver truffet inden sommerferien

Af Jesper Ernst Henriksen

Som Folkebladet kunne fortælle i sidste uge, så er Venstre og Socialdemokratiet enige om en plan for fremtiden for Glostrup Skole. Den plan blev behandlet på et ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde torsdag og et ekstra kommunalbestyrelsesmøde fredag, hvor den blev sendt i høring. Nu har skolebestyrelsen, MED-udvalget og de relevante faglige organisationer frem til 19. juni til at komme med høringssvar, så der kan træffes en endelig beslutning om fremtiden for Glostrup Skole inden sommerferien.

Som beskrevet i sidste uge, så er hovepunkterne i planen, at Glostrup Skole bevares som en samlet skole med 0. til 9. klasse på de fire store afdelinger og 0. til 6. klasse på Ejbyskole.

De nuværende indskrivningskriterier bliver bevaret, så forældrene får opfyldt deres ønsker, hvis der er plads på den afdeling, de har ønsket. Vestervang gøres til profilskole med fokus på sundhed og sport.

Fra de to store partier blev det sagt, at man vil lytte seriøst til høringssvar.

– Lad os nu sende noget i høring, og så få nogle høringssvar, så vi kan gøre det endnu bedre, sagde Piet Papageorge (V).

– Det her er et kompromis. Jeg synes, vi skal bede de relevante parter om at komme med input. Vi har ikke råd til at vente, så vi ikke kan komme i gang til næste skoleår, sagde Søren Enemark (S).

Et fælles forslag

Som Folkebladet beskrev i sidste uge kom Robert Sørensen (EL), formand for Børne- og Skoleudvalget med et forslag til fremtiden for Glostrup Skole for to uger siden. Det stemte Venstre og Socialdemokratiet imod for selv at gå i forhandlinger.

– Jeg startede en proces som skulle samle hele kommunalbestyrelsen om en justering af Glostrup Skole. Jeg tog rundt til samtlige skoler og snakkede med medarbejdere, ledere, elever og forældre. Efterfølgende har jeg haft drøftelser med alle partier i Kommunalbestyrelsen om, hvordan vi bedst kan justere på Glostrup Skole. Jeg har fremlagt et forslag, hvor alle partier ville få meget og alle ville skulle gå på kompromis med lidt, samt et forslag som pejler i samme retning som de mange gode input fra inddragelsesprocessen. Det forslag vil et flertal ikke sende i høring, det er rigtigt ærgerligt for Glostrup Skole, sagde Robert Sørensen i en kommentar til beslutningen.

Hans forslag fik ros.

– Robert har knoklet med et forslag. Problemet var, at det ikke kunne samle et bredt flertal. Det ville ikke give ro omkring skolen, hvis det risikerede at blive lavet om efter næste kommunalvalg, sagde Søren Enemark (S).

SF og Enhedslisten stemte for forslaget.

Kantineordning

Bylistens Lars Thomsen var krisk overfor den aftale, som Venstre og Socialdemokratiet har lavet.

– Bylisten er enig i aftalens overordnede målsætning men må konstatere, at indholdet af aftalen er den samme retorik, som er fremført i årtier uden, at det har løst udfordringerne for Glostrup Skole. Forslaget er baseret på hensigter og giver ikke på betryggende vis borgerne og ikke mindst forældrene til vores skolebørn i Glostrup et indtryk af, at politikerne gør noget konkret for at forbedre Glostrup Skole, mener han.

Han kom på mødet torsdag med Bylistens skolepolitik. Den indeholder blandt andet, at Glostrup Skole skal splittes op i fem selvstændige skoler, Ejbyskolen skal udbygges til 9. klasse, der skal laves en bedre lokalaftale med lærerne og at elever med særlige problemer skal fordeles bedre. Det forslag, der gav mest anledning til debat i kommunalbestyrelsen, var et forslag om, at der skal være kantineordning på alle skolerne. Her stillede især Marlene Frandsen (V) og Søren Enemark (S) kritisk spørgsmål til finansieringen.

– Jeg synes, det er økonomisk uansvarligt. Det vil kræve, at vi de næste seks-syv år bruger alle kommunens anlægskroner på skolen. Det vil der nok være mange andre, der er kede af, sagde Søren Enemark.

– Hvordan vi skal prioritere i procenter, det kan jeg ikke sige, jeg er ikke helt klar over kvadratmeterprisen på at bygge skole, svarede Lars Thomsen, og ønskede sig en dag med en kommunal medarbejder til at få regnet forslaget igennem.

Det var kun Bylisten, der stemte for Bylistens forslag.

Udsæt beslutningen

Det Konservative Folkeparti med Dan Kornbek Christiansen var kritisk overfor den aftale, som Venstre og Socialdemokratiet har indgået.

– Det er uambitiøst, og lader både børn, forældre og ansatte i stikken. Det løser ikke de problemer der er i forhold til ledelsesstruktur, det faglige niveau, kapacitet eller de sociale og trivelsesmæssige udfordringer. Væk er ambitionen om at Glostrup Skole skal være en af landet bedste, sagde han.

Det mest konkrete i hans forslag var at udsætte beslutningen til efter sommerferien.

– Det Konservative Folkepartis ambition og mål er, at Glostrup Skole skal være en af de bedste skoler på Vestegnen. Vi ønsker at skolen skal have et kvalitetsløft, moderniseres og tilbage til de gode gamle dage, sagde han.

Især det sidste gav anledning til lidt debat. Hanne Nielsen (S) kunne ikke huske, hvornår politikerne nogenside havde været tilfredse med skolen.

Dan Kornbek Christiansen svarede, at de gode gamle dage var dengang der var respekt for lærerne, hvor hver skole havde egen pedel og rengøringspersonale og havde et økonomiske råderum til at have en selvstændig profil.

Det var kun Dan Kornbek Christiansen selv, der stemte for sit forslag.

Skriv læserbreve

