Byens unge gør klar til kulturweekend

Palle-workshop i Brøndby Strand fra mod bydelens kulturweekend. Foto: Hajg Zanazanian

BRØNDBY. Weekenden byder på kulturweekend i Brøndby Strand. Denne gang med en ny arrangør

Af Robert Hendel

I 23 år har kulturweekenden været en fast begivenhed i Brøndby Strand.

Sådan bliver det ved med at være, hvis det står til den frivillige kulturforening Kontra – Brøndbys KulturKlub, der har overtaget arrangementet fra boligselskaberne.

Foreningen har store ambitioner for kulturweekenden, som skal være med til at styrke medborgerskabsfølelsen og det lokale fællesskab i Brøndby Strand.

I sidste uge har lokale unge gjort klar til begivenheden i samarbejde med Rema 1000 i Brøndby Strand, hvor de unge var inviteret til at bygge urbane siddepladser af europaller. Alt materiale er doneret af lokale virksomheder fra Brøndby Strand Centrum, Orkla Care Dk og Brøndby Byttehus.

– Med de unges hjælp er der nu gjort parat til en stor fest i Esplanadeparken, siger Hajg Zanazanian, der er formand for Kontra.

Den nye styregruppe for arrangementet arbejder med et nyt koncept med et stort fokus på blandt andet frivillighed, positiv storytelling og borgerinddragelse.

Kulturweekenden foregår i Esplanadeparken i Brøndby Strand fra fredag den 7. juni til søndag den 9. juni. Her kan du opleve et væld af aktiviteter under temaet ”Nedrivning – Opbygning”, hvor du som deltager kan være med til at opbygge, genskabe og forandre tings tilstand.