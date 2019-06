Bymidten bliver pænere

DEBAT.

Af Lisa Ward (S) Udvalgsformand i Vækst- og Byudviklingsudvalget i Glostrup Kommune

På det seneste møde i Kommunalbestyrelsen blev der vedtaget en plan for, hvordan den centrale bymidte omkring Solvej og Jernbanevej i løbet af det næste halve års tid skal forskønnes. Det er rigtigt dejligt at være nået hertil, da det er en beslutning, som har været længe undervejs, og hvor der har været mange overvejelser indover.

Aller først vil jeg sige tak til alle jer engagerede og tålmodige borgere, som har deltaget i processen. Både med deltagelse i to borgerworkshops og med værdifulde bidrag om, hvad I vil med området. Der har været rigtigt mange spændende inputs som I er kommet med, og som vores dygtige landskabsarkitekter har kunnet arbejde videre med. Blandt andet vil der nu ske en ombygning af Solvej, så den kommer til at fremstå som mere grøn og med mere afdæmpet trafik. Ligeledes vil der blive arbejdet med Hartmannstien, som indtil nu har været en lidt sølle sti på tværs af det hele, kommer fremover til at fremstå mere pæn og sammenhængende. På Jernbanevej vil vi forsøge at dæmpe trafikken, mens Lilletorv gøres grønnere.

Det har gennem hele forløbet været vigtigt for mig, at projektet ikke er blevet trukket ned over hovedet på nogen. Og med den indlevelse og iderigdom som områdets beboere har vist, er jeg overbevist om, at det ikke er sket. Jeg fornemmer en ret stor enighed om det endelige resultat. Så tak til jer alle – nu går vi i gang med den praktiske forberedelse, og i løbet af efteråret håber jeg, at de første synlige resultater kan ses i området.