DM guld, sølv og bronze til Glostrup Special

E-holdet kom hjem fra DM med guldmedaljer. Foto: Anette Hansen

SPORT. Alle tre hold fra Glostrup Special kom hjem fra DM med medaljer, så de kommer med til kommunens store idrætsreception, hvilket de glæder sig meget til

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Special var i weekenden den 15. og 16. juni rejst til Skalborg i Nordjylland med tre hold til DM i fodbold for udviklingshæmmede. De skulle spille slutspil om det danske mesterskab i tre forskellige rækker.

A-holdet fik en skidt start på turneringen, men revancherede sig i løbet af turneringens fem kampe og sluttede af søndag med at vise kampkraft og -vilje i de to sidste kampe. Resultaterne af samtlige kampe i deres række viste til slut, at de kunne tage bronzemedaljer med hjem.

C-holdet har under kvalifikationskampene til DM vist sig at stå stærkt, og de skuffede da heller ikke, da det virkeligt gjaldt. Fire sejre ud af fem mulige rakte til et sæt flotte sølvmedaljer.

E-holdet var helt suveræne og kan nu kalde sig danske mestre. Meget fortjent endda. Fem sejre ud af fem mulige. En enestående præstation, der kunne kalde på en lille tåre en øjenkrogen.

– Det er en samlet klub, der stolt kan se tilbage på en god sæson og nu med godt mod kan tage hul på den nye sæson efter sommerferien, siger Hans-Henning Jacobsen, formand for Glostrup Special.