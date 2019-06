Døgnrapporten

Af Jesper Ernst Henriksen

Indbrud i villa

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem lørdag den 25. maj kl. 15.00 og søndag den 26. maj kl. 08.15 på Lindehjørnet i Brøndby. Et vindue var knust, og byggematerialer samt en bilnøgle var stjålet.

Tricktyveri i forretning

GLOSTRUP. En politipatrulje rykkede fredag den 24. maj klokken 11.15 til en anmeldelse om et tricktyveri i forretning på Nørre Alle i Glostrup. En mand havde henvendt sig til en ekspedient, hvor han påstod, at han havde hjerteproblemer. Ekspedienten rejste sig kort for at finde hjælp, hvorefter manden forlod forretningen. Ekspedienten opdagede, at hendes mobiltelefon var væk. Manden beskrives som østeuropæisk af udseende, 35-40 år, 165-170 cm. høj, kraftig kropsbygning, brun hudfarve, kort, sort hår. Han var iført en grå/brun trøje, grå/brune bukser og medbragte en seddel i et plastiketui.

Uden lys og kørekort

GLOSTRUP. Søndag den 26. maj kl. 01.30 standsede en politipatrulje en 19-årig mandlig bilist på Højvangsvej i Glostrup, idet han kørte uden lys. Manden kørte uden kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han blev ligeledes skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte begge sigtelser. En 18-årig mand blev desuden sigtet for overtrædelse af oplysningspligten, idet han havde overdraget bilen til en person uden førerret. Han erkendte.

Sigtet for manglede kørekort

BRØNDBY. Mandag den 27. maj kl. 19.58 standsede en politipatrulje en 30-årig mandlig bilist på Søndre Ringvej i Brøndby. Manden kørte uden førerret, hvilket han blevsigtet for. Han nægtede.

Tyveri fra flere personbiler

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra flere personbiler på Vallensbækvej i Brøndby. Det drejer sig om en grå Golf, hvor rattet var stjålet, en grå Touran, hvor rattet var stjålet, en grå Passat, hvor airback og rattet var stjålet, en sort Polo, hvor rattet var stjålet, en grå Golf, hvor rattet var stjålet, en sort Passat, hvor rattet var stjålet og en Hvid U, hvor intet var stjålet.

Alle bilers ene rude var knust, og tyveriet er sket mellem fredag den 24. maj kl 18.00 og mandag den 27. maj kl. 06.30.

Tyveri fra personbil

VALLENSBÆK. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort BMW på Amalieparken i Vallensbæk Strand. En rude var knust, og en navigation, en taske og en bærbar computer var stjålet.

Tricktyveri

GLOSTRUP. Mandag den 27. maj kl. 14.30 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et tricktyveri i forretning på Hovedvejen i Glostrup. En mand var gået ind i forretningen og viste en medarbejder et stykke papir med ulæseligt skrift, mens han brugte fagter uden ord. Da forretningstelefonen ringede, og medarbejderen tog den, forlod manden butikken.

Medarbejderen opdagede, at hans mobiltelefon var stjålet. Den mistænkte tricktyv beskrives som mand iført jakke og kasket, ca. 180 cm., kraftig af bygning og af anden etnisk baggrund.

Tricktyveri

GLOSTRUP. Mandag den 27. maj kl. 11.45 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et tricktyveri fra forretning på Hovedvejen i Glostrup. En mand var gået ind i forretningen og havde lagt et stykke ulæseligt papir på en medarbejders skrivebord og forlod stedet igen.

Medarbejderen opdagede bagefter, at hendes telefon var stjålet. Den mistænkte tricktyv beskrives som mand, rumæner, 35-40 år, ca. 165 cm. høj, kraftig af bygning, sort, langt, krøllet hår, skægstubbe, mørk hud, iført sort tøj.

Uden kørekort med narko på sig

BRØNDBY. En politipatrulje standsede onsdag den 29. maj kl. 02.32 en 18-årig mandlig bilist på Kisumparken i Brøndby Strand. Manden havde ikke førerret, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, som han nægtede i øjeblikket. Han blev ligeledes sigtet for at være i besiddelse af narko, som han erkendte.

Indbrud opklaret

BRØNDBY. Onsdag den 29. maj kl. 19.20 blev en 25-årig mand sigtet og anholdt på sin adresse efter at have begået indbrud i to villaer på Lindesund og en villa på Lindehjørnet i Brøndby mellem lørdag den 25. maj kl. 15.00 og søndag den 26. maj kl. 08.15. Han erkendte sigtelsen.

Sigtet for narkokørsel

VALLENSBÆK. Torsdag den 30. maj kl. 23.44 stoppede en politipatrulje en 19-årig mandlig bilist på Vallensbæk Strandvej i Vallensbæk Strand. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede.

Sigtet for narkokørsel

VALLENSBÆK. Torsdag den 30. maj kl. 18.38 standsede en politipatrulje en 28-årig mand på Pilehavevænge i Vallensbæk. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor patruljen sigtede og anholdte ham for narkokørsel samt kørte ham til blodprøver på Albertslund politigård. Han erkendte.