Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politi's døgnrapport for uge 22 og 23

Af Jesper Ernst Henriksen

Indbrud i villa

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem torsdag den 30. maj kl. 16.00 og lørdag den 1. juni kl. 11.30 i Poppelhusene i Glostrup. Et vindue var opbrudt, og diverse kontanter samt smykker var stjålet.

Fredag den 31. maj kl. 17.50 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et tyveri sket på Gillesager i Brøndby. En 31-årig kvinde var kommet cyklende af vejen, hvor to unge drenge overhælede hende på knallert og tog hendes sorte taske med bærbar computer, personlige effekter samt kontanter fra cykelkurven på vejen.Fredag den 31. maj kl. 14.39 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra byggemarked på Hovedvejen i Glostrup. En butiksdetektiv havde tilbageholdt en 21-årig mand, idet han blandt andet havde stjålet et stykke værktøj. Manden blev sigtet for butikstyveri, som han delvist erkendte.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Ørnevej i Glostrup sket mellem fredag den 31. maj kl. 17.00 og lørdag den 1. juni kl. 10.45. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker var stjålet.Søndag den 2. juni kl. 02.55 stoppede en politipatrulje en 50-årig mand på Søndre Ringvej i Vallensbæk. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte.