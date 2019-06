Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 23 og 24

Af Jesper Ernst Henriksen

Tyveri fra varebil

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort varebil af mærket Ford Transit sket mellem torsdag den 6. juni kl. 21.30 og fredag den 7. juni kl. 07.30 på Brøndby Stadion. En rude var knust, og diverse værktøj – el såvel som almindelig – var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Mandag den 10. juni kl. 07.00 standsede en politipatrulje en 37-årig mandlig bilist på Frederikssundsmotorvejen ved Glostrup, idet han kørte over det tilladte. Manden blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet han ikke gav tegngivning i forbindelse med vognbaneskift samt ikke at havde placeret sig korrekt på vejen i forbindelse med at holde så langt til højre som muligt. Han erkendte begge sigtelser i øjeblikket. Manden blev ligeledes sigtet for overtrædelse af retsplejeloven, idet han nægtede at oplyse generalia til politiet, som han erkendte i øjeblikket. Han blev desuden skønnet narko- og alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narko- og spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte begge sigtelser i øjeblikket. Manden blev også sigtet for kørsel uden førerret, som han erkendte delvist i øjeblikket.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort personbil af mærket Seat Leon sket mellem mandag den 10. juni kl. 23.00 og tirsdag den 11. juni kl. 17.45 på Rødkælkevej i Glostrup. En rude var opbrudt, og et navigationssystem samt en bærbar computer var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Tirsdag den 11. juni kl. 15.58 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et røveri sket på Nygårds Plads i Brøndby. Tre personer havde henvendt sig til en 22-årig mand og slået og sparket ham samt frarøvet ham hans mobiltelefon og andre genstande. Manden blev kørt til hospitalet til undersøgelser og den ene mistænkte overfaldsperson – en kvinde på 18 år – blev sigtet og anholdt for røveri, som hun erkendte delvist i øjeblikket. De to andre overfaldsmænd beskrives som:A: Mand, dansk af udseende, 20-25 år, talte dansk, almindelig kropsbygning. Han var iført sort kasket og sort tøj.B: Mand, dansk af udseende, 20-25 år, talte dansk, almindelig kropsbygning. Han var iført sort kasket og sort tøj.Københavns Vestegns Politi efterforsker sagen og modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en Fiat Ducato varebil sket på Nykær i Brøndby mellem tirsdag den 11. juni kl. 07.00 og onsdag den 12. juni kl. 08.00. En dør var opbrudt, og diverse værktøj var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.