DEBAT. Af Ove Spindler, Østervej 43, 2600 Glostrup

Næstformanden i menighedsrådet Carl-Erik Denning beroliger som svar på læserbrev i Folkebladet den 28. maj om, at den nye sognegård ”ikke bliver højere end i dag”, nemlig 8,5 meter og ikke som efter lokalplanen op til 11 meter.

Det lyder videre, at det hele tiden fra menighedsrådet har været en forudsætning, at den nye sognegård ikke måtte overskygge eller skjule kirken. Der følger flere lovprisninger af byggeriet, fremhævelse af den smukke kirke og dens omgivelser.

Lokalplanen, der er udfærdiget efter arkitektkonkurrencen, ser efter det foreliggende(tegninger og model) ud til at blive en kæmpe firkantet klods.

Samme næstformand udtalte på borgermøde den 15. maj 2019 under debatten, ”at løbet er kørt” med hensyn til den nye sognegårds placering og størrelse på den gamle grund. En ikke særlig velovervejet bemærkning i dette forum.

Det er i lokalplanen anført, at ”vinderforslaget danner grundlag for en del af denne lokalplans indhold”. En noget betænkelig formulering.

Byggeriet vil medføre nedrivning af alle de eksisterende bygninger og smukke træer på grunden.

Det kan simpelthen ikke passe, at den nye bygning ikke vil syne større end bygningerne i dag, der har skrå tage, og jeg vil gerne se – før jeg tror det – at man ikke vil bygge højere 8,5 meter, ligesom der givetvis bliver tale om en nærmest stor firkantet bygning, som vil syne som en ”klods” af kolossal størrelse.

Der er simpelthen ikke taget hensyn til omboende og nærmeste naboer i det forberedende forløb og invitationen til dialogkaffe er ganske enkelt en noget forsinket invitation.

Det kunne man have gjort meget bedre. Glostrup Kommune bør af hensyn til borgerne tage hele sagen op til ny vurdering.