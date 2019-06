Et boost til hverdagen med Type 2-diabetes

Der er god stemning på diabetesholdet. Foto: Karina Krichau

GLOSTRUP. Glostrup Kommunes gratis tilbud om træningshold for Type 2-diabetes patienter er får ros fra deltagerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Stemningen er munter i kælderen på Fritidscenteret i Glostrup, hvor træningsholdet for borgere med Type 2-diabetes har sidste træningsgang.

De har været tilmeldt det gratis 12-ugers træningsforløb, der er en del af forløbsprogrammet for borgere med Type 2-diabetes, som ligeledes indeholder en diabetesskole (4 uger) og et kost- og diætkursus (9 uger). Forløbsprogrammet tilbydes Glostrup borgere, der har fået en henvisning til tilbuddet fra deres egen læge eller hospitalet. Træningsforløbet foregår to gange om ugen, en time pr. gang.

En af dem, der har gået på holdet, er Bo Madsen på 52, der til hverdag arbejder som lagerarbejder. Han fik en temmelig kontant besked fra sin læge, der sagde til ham:

– Du vil vel gerne blive gammel?!

Og det vil han. Derfor tog han sin læges opfordring alvorlig, og tilmeldte sig.

For Bo har træningsholdet været godt. Rigtig godt.

– Mænd kan godt være svære at få op af sofaen, men når vi så er her, er det godt. Vi vokser. Det er et godt hold, og et godt tilbud.

Ifølge Bo er han blevet klædt godt på til at overleve.

– Har man diabetes, ved man ikke rigtig, hvad man skal. Træningen gør, at man taber sig og skifter fedtet ud med muskler. Og så er det rart at møde ligesindede, hvor vi ikke er bange for at tale om det, og kan give hinanden gode ideer.

Det er Fin Wegener på 57 enig i.

– Det har været super inspirerende at gå på holdet. Det er rart at møde nogen, som har det som en selv. Og så har holdet her været ekstra godt, da vi går godt i spænd med hinanden.

Selvom det til tider har været lidt udfordrende at få både træning, diabetesskolen og kurset om kost til at passe ind i en travl arbejdsuge, har han alligevel fået det til at gå op, blandt andet ved hjælp og støtte fra gode kollegaer.

– Det har samlet set givet mig et ordentligt boost.

Bedre viden om diabetes

Stort set alle på træningsholdet har også gået på de to andre hold i forløbsprogrammet omkring kost og diæt og diabetesskolen. Flere af deltagerne på forløbsprogrammet har fået mere energi, og symptomerne på deres sygdom, såsom øget tørst, tissetrang og træthed er blevet mindre, ligesom flere fortæller, at både deres humør og fysiske formåen er blevet langt bedre. Samlet set har gruppen tabt sig 26,1 kilo i løbet af kursusperioden.

Og noget de alle er enige om, er, at de har fået bedre viden omkring livet med diabetes. Det gælder både viden om selve sygdommen, men også viden omkring kost og motion.

– Det har givet mig gå-på-mod Det er sundt for mig selv. Jeg spiser mere grønt og mindre sukker, og motionerer, siger Ole Hansen på 54.

Flere af dem føler også, at de har forbedret sig så meget, at de kan trappe lidt ned i deres medicin. Det skal de dog lige have afklaret med deres læger først.

Derfor kan de også kun anbefale andre med Type 2-diabetes at få en henvisning fra deres læge, og komme i gang.

– Får du det tilbudt, så hop på. Det er med at tage imod det med kyshånd, siger Bo.

FAKTA

Mere info

Kunne du tænke dig af høre mere om de forskellige tilbud eller tilmelde dig et hold, så kontakt Glostrup Kommunes forløbskoordinator på tlf.: 4012 2398 eller mail: traningscentrene@glostrup.