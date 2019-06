Et samarbejde, der ikke fungerede

GLOSTRUP. Samarbejsgruppen levede lige under et år. Det var et noget anstrengt samarbejde, lyder det fra flere sider

Af Jesper Ernst Henriksen

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Konservative og Bylisten indgik for lige under et år siden et samarbejde, som de forventede ville holde i 3,5 år med navnet Samarbejdsgruppen. Det gjorde det ikke. Tilbage står historien om et noget anstrengt samarbejde med interne stridigheder.

– Det er klart, i Samarbejdsgruppen har det bestemt ikke været nemt. Hvis man ikke kan blive enige om noget der er så vigtigt for Glostrup som en skoleaftale, så er det svært, siger Lisa Ward og uddyber:

– Når man indgår i et samarbejde, så får man en tillid i det samarbejde til at bestride en post. Jeg sidder som formand for Vækst- og Byudviklingsudvalget, det gør jeg for den gruppe, jeg samarbejder med, det gør jeg ikke for mig selv. Jeg skriver ikke i et læserbrev til Folkebladet, at det er Socialdemokratiet, der har gjort noget, jeg skriver, at jeg er formand for Vækst og Byudviklingsudvalget, siger hun.

Sådan er det dog ikke alle i Samarbejdsgruppen, der har haft det.

– Jeg behøver ikke sige navne. Der er nogle, der profilere sig selv. Vi kører ikke valgkamp i fire år op til valget, siger hun.

Dan Kornbek Christiansen (K) vil gerne indrømme, at han har promoveret Det Konservative Folkeparti.

– Vi har diskuteret nogle gange, hvordan man profilere Samarbejdsgruppen og hvordan man profilere sit eget parti. Det Konservative Folkeparti er relativt offensive på Facebook og andre steder. Det synes vi er helt naturligt. På den måde får man en demokratisk debat i lokalsamfundet, siger han.

Lars Thomsen fra Bylisten har også skrevet et læserbrev her i Folkebladet, som ikke faldt i god jord. I brevet kritiserede han beslutninger om udgifter, som resten af Samarbejdsgruppen havde stemt for.

– Det har Socialdemokratiet taget meget nær. Jeg synes, jeg gjorde dem en tjeneste. Jeg reklamerede for det, de har stemt for. Man skulle næsten tro, de ikke ville stå ved, hvad de har stemt for, siger han.

Palle Laustrup (SF) er enig i Lisa Wards kritik.

– Det har været noget kaotisk. Det har ikke været godt. Både Dan og Lars har fyldt meget i det samarbejde. De prøvede måske for meget på at profilere sig selv, det er ikke samarbejde i min forstand, siger han.

Han havde også selv overvejet at forlade Samarbejdsgruppen inden Socialdemokratiet sprængte den. Blandt andet fordi SF var det eneste parti, der ikke havde fået en udvalgsformandspost.

Robert Sørensen fra Enhedslisten kunne også godt se nogle gnidninger.

– Til at starte med var der en optimisme. Desværre har der været nogle små ting, der har fyldt lidt for meget i stedet for at det fyldte, at gøre Glostrup til en bedre by at bo og arbejde i. Jeg vurderede ikke, at samarbejdet var i så dårlig stand, at man skulle droppe det. Men vi er fem forskellige partier, og når man er fem forskellige partier, er det sværere at blive enig, end hvis man kun er to, siger han.