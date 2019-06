Et sammenbrud

GLOSTRUP. Det var planen, at forslaget til ændringer på Glostrup Skole skulle have været sendt i høring onsdag i forrige uge, men det var der ikke flertal for

Af Jesper Ernst Henriksen

Siden januar har politikerne holdt møder med forældre, ledere, medarbejdere og elever og forhandlet internt. Den oprindelig plan var, at Børne- og Skoleudvalget skulle have sendt et forslag til en ny skolestruktur i høring onsdag den 22. maj. Her fremlagde udvalgets formand, Robert Sørensen (EL), et forslag, som han gerne ville have sendt i høring.

– Alle skulle gå på kompromis med lidt. Sådan er det, hvis alle skal være med, men alle partier ville få meget af det, de gerne ville have. Det har hele tiden været meningen, at de to store partier, Venstre og Socialdemokraterne, skulle være med i det her, for at det holdt vand, sagde han dagen efter mødet.

Han var godt klar over, at der stadig var nogle mindre knaster i det forslag, han havde lagt frem, men han mener stadig, at det skulle have været i høring.

– Min indstilling var, at vi skulle sende det i høring, og så kunne vi bagefter tilrette de ting, der skulle tilrettes, for det vil der jo nok være. Man kan ikke ramme det helt i første hug, men grundsubstansen ville være der.

Jeg prøvede at være tro mod den fælles beslutning, som vi traf i februar, om, at der skulle fremlægges noget til høring på den dato, sagde han.

Palle Laustrup fra Socialistisk Folkeparti havde også gerne set, at forslaget var kommet i høring.

– De underkendte et oplæg, som Robert og forvaltningen lavede. Det synes jeg var meget forkert af dem. Det var fremkommet på en helt demokratisk måde, hvor man havde hørt alle. Jeg ville have arbejdet videre med det, siger han.

Ikke flertal

Men Venstre og Socialdemokratiet kunne ikke bakke op om det forslag, som Robert Sørensen havde fremlagt. Derfor foreslog Søren Enemark (S) at tage punktet af.

– Jeg foreslog, at vi satte den på pause i 14 dage og prøvede at finde fælles fodslag. Så måtte vi derefter fremsætte et forslag og se, hvad det kunne trække af flertal. Vi er nok dem, der var nærmest det forslag her, men det er jo lige meget. Alle har jo lagt vægt på, at det ikke giver mening at lave en ordning, som kun halvdelen af kommunalbestyrelsen går ind for. Så er der en risiko for, at det bliver lavet om efter næste kommunalvalg. Det skulle gerne være en langtidsholdbar løsning, siger han.

Han inviterede derfor Venstre til en forhandling, så de to store partier i kommunalbestyrelsen kunne blive enige. Det tilbud tog Venstre imod. Deres medlemmer af Børne- og Skoleudvalget stemte derfor også for at pille punktet af, hvilket derfor blev vedtaget.

– Der har været en forhandling, hvor vi ikke er nået helt i mål. Det, der blev præsenteret på mødet, var der ikke et bredt flertal bag. Jeg har stor respekt for det arbejde, som Robert har lavet indtil nu, og netop derfor synes jeg også, det er super ærgerligt at skulle forcere det her til sidst. 14 dages ekstra forhandlinger har ikke betydning for implementeringen af løsningen – det har en forceret og mangelfuld løsning til gengæld, sagde Piet Papageorge (V) på vej ind til forhandlingerne med Socialdemokratiet.