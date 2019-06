Far henter i uge 24

Foto: Colourbox

VALLENSBÆK. Fra den 10.-14. juni opfordrer Vallensbæk Kommune til, at far henter børn og leger med dem, for at øge sundheden

Af Jesper Ernst Henriksen

I uge 24 vil alle daginstitutioner og dagplejere i Vallensbæk gerne invitere fædre til at hente mellem klokken 15 og 16.30 og benytte de gode rammer for bevægelse og leg med deres barn.

Det sker i forbindelse med Mens Health Week 2019, som er en årlig international kampagne i uge 24, der i år sætter fokus på mænds sundhed i fællesskaber og naturen.

Alle daginstitutioner og dagplejere i Vallensbæk vil skabe aktive rammer, som i denne uge stimulerer til lidt vildere og mere grovmotorisk bevægelse, som netop fædre er gode til. Denne form for bevægelse forbedrer børnenes motoriske kontrol, læring og udvikling og derfor håber pædagogerne og dagplejerne på at se fædrene være dem, som henter i uge 24.

Mødre, bedsteforældre, onkler m.m. er selvfølgelig også velkomne til at hente, hvis der er enkelte dage, hvor far ikke har mulighed for at hente.

Ikke kun børnene har fordele ved at være aktive sammen med far. Ved at være fysisk aktiv med sit barn i minimum 30 minutter hver dag i moderat til højt tempo, kan fædre opnå forbedret kondition, mental sundhed og ikke mindst nærvær og kvalitetstid med sit barn.