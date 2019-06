Fodboldgolfbane åbnet

Henrik Rasmussen var med til at indvie fodboldgolfbanen. Foto: Alex Hirsch

VALLENSBÆK. Torsdag åbnede gratis fodboldgolfbaner i Vallensbæk

Af Alex Hirsch, Praktikant på Folkebladet

I torsdags blev de nye fodboldgolfbaner åbnet mellem Brøndbyvej og den nye jernbane i Vallensbæk.

– Vi byder velkommen til de nye lækre golfbaner i Vallensbæk. I kan glæde jer til at spille fodboldgolf på banerne, men i skal kun medbringe en bold, siger Henrik Rasmussen, borgmesteren i Vallensbæk.

Fem 6. klasser fik lov til at være de første, som spillede på de nye baner.

– Det var sjovt at prøve, men også lidt forvirrende. Banerne er rigtig flotte og ser ret nemme ud. Men det var de slet ikke, siger Arshpreet Kaur Sohi og Emilie Hartvig-Olsen fra Vallensbæk.

Henrik Johansen og Fin Le Fevre fik fornøjelsen af at bygge banerne. Siden oktober har de to herrer knoklet for at grave, slå græs og lave hullerne.

– Det sværeste var at få plads til det hele i arealet, så man ikke løber på kryds og tværs af hinanden, siger Henrik Johansen og Fin Le Fevre.

Fodboldgolfbanerne er blevet lavet til alle. Det er gratis at spille, det eneste man skal medbringe er en bold.

– Jeg synes, at det er fantastisk, at vi har fået de her flotte baner til fodboldgolf. Det er fedt, at man kan gøre noget sjovt uden at sidde foran computerskærmen. Jeg har en halvstor dreng, og jeg er sikker på, at vi kommer herud mere end bare en gang, siger Henrik Rasmussen.

Fodboldgolfbanerne i Vallensbæk er gratis at spille på og er altid åbne døgnet rundt og man er altid velkommen til at komme og spille. Der er blevet lavet 18 baner, den korteste bane er 29,5 meter og den længste er 105,6 meter.

Sådan spiller man fodboldgolf

Fodboldgolf handler om at få fodbolden i hullet på færrest mulige spark. Man kan både være alene eller i grupper. Det kan man selv bestemme.

For at sparke til bolden skal den stå stille, og man må ikke rykke på bolden. På alle fodboldgolfbaner er der altid regler, for eksempel at man må ikke have fodboldstøvler på, for det kan ødelægge græsset.

På alle baner er der altid nogle ting, som gør banen sværere f.eks. dæk, sten osv. Før man starter at spille på banen burde man altid læse, hvad der står på skiltet.

Banerne er forskellige, så på nogen står der, at man skal sparke igennem, over eller ved siden af, de ting som ligger på banen. Der er også andre spilleformer man kan spille fodboldgolf på som hedder Slagspil, Double, Four­ball og Hullspil.